Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία ανακοίνωσε πως “διευρύνει την επίθεση”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ρωσικός στρατός έλαβε σήμερα τη διαταγή να διευρύνει την επίθεσή του προς όλες τις κατευθύνσεις παρά την αυξανόμενη διεθνή κατακραυγή

Ο ρωσικός στρατός έλαβε σήμερα τη διαταγή να διευρύνει την επίθεσή του προς όλες τις κατευθύνσεις παρά την αυξανόμενη διεθνή κατακραυγή, καθώς η ρωσική πλευρά ισχυρίζεται ότι το Κίεβο αρνήθηκε τις διαπραγματεύσεις.

«Σήμερα όλες οι μονάδες έλαβαν τη διαταγή να διευρύνουν την επίθεση προς όλες τις κατευθύνσεις, σύμφωνα με το σχέδιο επίθεσης», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας Ιγκόρ Κονασένκοφ.

Ο ίδιος υποστήριξε πως οι φιλορώσοι αυτονομιστές στην ανατολική Ουκρανία, υποστηριζόμενοι από το ρωσικό στρατό, σημειώνουν «επιτυχίες».

Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν μπορούν να επαληθευθούν άμεσα από ανεξάρτητη πηγή.

Κατά την τρίτη ημέρα της εισβολής στην Ουκρανία που διέταξε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, μάχες διεξήχθησαν στην πρωτεύουσα Κίεβο και σε άλλες πόλεις αυτής της φιλοδυτικής χώρας της ανατολικής Ευρώπης.

Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι τουλάχιστον 198 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από την αρχή της ρωσικής εισβολής, ενώ πολλαπλασιάζονται οι βομβαρδισμοί του Κιέβου και άλλων πόλεων, όπως το Χάρκιβ (ανατολικά).

Ο Κονασένκοφ επανέλαβε ότι ο ρωσικός στρατός δεν πλήττει κατοικημένες περιοχές, αλλά δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν κατοικίες να έχουν πληγεί από πυρά σε όλη τη χώρα.

Κατηγορώντας τις ουκρανικές αρχές ότι «εμπλέκουν τον άμαχο πληθυσμό» καθώς «μοιράζουν με τρόπο ανεξέλεγκτο» όπλα, ο ρώσος εκπρόσωπος δήλωσε επίσης ότι αυτό «θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε ατυχήματα και σε απώλειες».





Ειδήσεις σήμερα:

Γιώργος Κιμούλης: Η ανακοίνωση των Δούκα, Ψαρρά και Χρυσικού μετά τις αγωγές

Κακοκαιρία Μπιάνκα: βροχές, καταιγίδες και χιόνια

Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι χτυπούν σπίτια σε Κίεβο και Μαριούπολη (εικόνες)