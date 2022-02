Πολιτική

Ουκρανία: Η Βουλή των Ελλήνων φωταγωγήθηκε με την σημαία της (εικόνες)

Με τη σημαία της Ουκρανίας φωταγωγήθηκε το βράδυ του Σαββάτου η πρόσοψη του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων, πάνω από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη έως τα μεσάνυχτα.

Με τη συμβολική αυτή πρωτοβουλία εκφράζεται τόσο η καταδίκη της ρωσικής στρατιωτικής εισβολής σε μια ανεξάρτητη και κυρίαρχη χώρα, μέλος του ΟΗΕ, όσο και η αμέριστη συμπαράστασή μας στον δεινά δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό.

Στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας φωταγωγήθηκε και το σιντριβάνι της πλατείας Ομονοίας και το κτίριο της Τεχνόπολης.

