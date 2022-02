Αθλητικά

Πόλεμος στην Ουκρανία - Μουντιάλ 2022: Ισχυρές πιέσεις στη FIFA να αποβάλει τη Ρωσία

Ομοσπονδίες ζητούν από τη FIFA την αποβολή της Εθνικής Ρωσίας από το Μουντιάλ του Κατάρ.





Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει φέρει έντονες αντιδράσεις και σε αθλητικό επίπεδο, με μία σειρά από ομοσπονδίες να ζητούν από τη FIFA και την αποβολή της Εθνικής Ρωσίας από το Μουντιάλ του Κατάρ.

Η εθνική ομάδα της χώρας διεκδικεί τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο μέσα από τα play off, τα οποία βρίσκονται ήδη στον “αέρα”, αλλά πολλές χώρες “πιέζουν” πια τον Τζιάνι Ινφαντίνο να ανακοινώσει και τον οριστικό αποκλεισμό της από το τουρνουά.

Υπενθυμίζεται δε, ότι κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και με τη Γιουγκοσλαβία το 1992, καθώς η UEFA είχε αποβάλλει από το EURO την εθνική ομάδα των “πλάβι”, λόγω του πολέμου στη χώρα.





