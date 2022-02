Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: “ρωσικό παιχνίδι” με τις διαπραγματεύσεις

Η ρωσική αντιπροσωπεία έφτασε στη Λευκορωσία για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο Πεσκόφ. Τι απαντά η Ουκρανία.



Την ώρα που μαίνονται οι μάχες στην Ουκρανία, η Ρωσία δηλώνει έτοιμη να διαπραγματευτεί με τους Ουκρανούς την εκεχειρία, με τον εκπρόσωπο του Βλαντιμίρ Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ να λέει ότι η ρωσική αντιπροσωπεία έφτασε στη Λευκορωσία για τον σκοπό αυτό.

«Σύμφωνα με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε, η ρωσική αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από εκπροσώπους του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Άμυνας και άλλων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της προεδρικής διοίκησης, έφτασε στη Λευκορωσία για διαπραγματεύσεις με τους Ουκρανούς», ανέφερε ο Ντμίτρι Πεσκόφ στο RIA Novosti.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Λευκορωσίας, από την πλευρά του, σημείωσε ότι είχαν προετοιμάσει όλα τα απαραίτητα για τη συνάντηση των αντιπροσωπειών και πλέον ασχολούνται με την επίλυση ζητημάτων πρωτοκόλλου.

Το Κρεμλίνο δήλωσε πως η αντιπροσωπεία του είναι έτοιμη να συναντήσει Ουκρανούς αξιωματούχους στην πόλη Γόμελ της Λευκορωσίας.

Στις 26 Φεβρουαρίου, ο Πεσκόφ ανακοίνωσε ότι η ουκρανική πλευρά αρνήθηκε να διαπραγματευτεί.

Ο Ζελένσκι απέρριψε την ρωσική πρόταση

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε την ρωσική πρόταση για συνομιλίες στη Λευκορωσία, λέγοντας μεν πως και το ίδιο το Μινσκ συνεργεί στη ρωσική εισβολή, αλλά αφήνοντας ανοικτή την πόρτα για συνομιλίες σε άλλες τοποθεσίες.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας λέει «όχι» σε μια συνάντηση στο Μινσκ, αναφέροντας πως «η Βαρσοβία, η Βουδαπέστη, η Κωνσταντινούπολη μπορεί να είναι τόπος για συζητήσεις με τη Ρωσία, το Μινσκ όχι».

