Ντιμίτρι Πεσκόφ: αποκλειστική συνέντευξη στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, εκ των πλέον συνεργατών του Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλά αποκλειστικά στην Μαρία Σαράφογλου για όλους και για όλα.

Την ημέρα της πρώτης συνάντησης του Ρώσου Προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Σότσι, ο εξ’ απορρήτων του Πούτιν και εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντιμίτρι Πεσκόφ, μιλά αποκλειστικά στον ΑΝΤ1.

Σε μια εκρηκτική παγκόσμια συγκυρία, στην πρώτη του συνέντευξη σε ελληνικό Μέσο, ο Ντιμίτρι Πεσκόφ μιλά στη Μαρία Σαράφογλου για τις σχέσεις Αθήνας - Μόσχας, την προνομιακή σχέση Πούτιν- Ερντογάν, την αύξηση των τιμών του αερίου παγκοσμίως, αλλά και για την «πνευματική σχέση» Ρώσων και Ελλήνων.

Μέρος της αποκλειστικής συνέντευξης του Ντιμίτρι Πεσκόφ θα προβληθεί στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, απόψε στις 18:45, ενώ ολόκληρη η συνέντευξη θα προβληθεί στην πρεμιέρα του «Special Report» την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου, στις 24:00.

Ένα μικρό μέρος της συνέντευξης προβλήθηκε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της Τετάρτης:

