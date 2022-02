Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: πλοίο με Έλληνες εγκλωβισμένο στην Οδησσό

Νεότερη ενημέρωση για τα πλοία που βρίσκονται στα χωρικά ύδατα της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Δεν έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής κάποιο πρόβλημα στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του υπουργείου Ναυτιλίας από τους πλοιάρχους όλων των ελληνικών εμπορικών πλοίων που βρίσκονται στα χωρικά ύδατα της Ουκρανίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και στα αγκυροβόλια των ως άνω λιμένων.

Το μοναδικό καταγεγραμμένο πρόβλημα, μέχρι ώρας, εντοπίζεται στο λιμένα Γιούζνε της Οδησσού όπου βρίσκεται παραβεβλημένο ένα φορτηγό πλοίο υπό Ελληνική σημαία, με έξι Έλληνες ναυτικούς.

Στο συγκεκριμένο πλοίο δεν χορηγείται απόπλους από τις ουκρανικές αρχές λόγω της αναστολής λειτουργίας, με εντολή του ουκρανικού ναυτικού, των λιμένων της χώρας εξαιτίας του πολέμου.

Από το υπουργείο Ναυτιλίας ζητήθηκε η συνδρομή της Ελληνικής Προξενικής Αρχής στην Οδησσό για παρέμβαση της προς τις τοπικές αρχές και την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής, με στόχο τον απόπλου του πλοίου.

Από πλευράς Κλάδου Ελέγχου Πλοίων ήδη από τις 24/02 λόγω του πολέμου στην Ουκρανία ενημερώνονται σταθερά οι ναυτιλιακοί φορείς ότι τα πλοία τους, όταν πλέουν σε λιμένες των δύο χωρών στη Μαύρη και Αζοφική Θάλασσα, πρέπει να εφαρμόζουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Χθες 26/2, ενημερώθηκαν οι Πλοίαρχοι των Ελληνικών και ελληνόκτητων να αυξήσουν περαιτέρω τα μέτρα ασφαλείας που ήδη έχουν λάβει για την ασφάλεια των πληρωμάτων, αλλά και των πλοίων τους.Ήδη από τις πρώτες ώρες έναρξης των ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στις 24/2, εκδόθηκε σύσταση της Ελλάδας ως κράτος σημαίας, για άμεση απομάκρυνση και μη προσέγγιση των ελληνικών εμπορικών πλοίων από και προς τα λιμάνια και τα χωρικά ύδατα της Ουκρανίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και στα αγκυροβόλια των ως άνω λιμένων.

Σύμφωνα με τη διενεργηθείσα αποτύπωση/καταγραφή, στην θαλάσσια περιοχή της βόρειας Μαύρης Θάλασσας (λιμένες, αγκυροβόλια και χωρικά ύδατα Ρωσίας και Ουκρανίας) βρίσκονται οκτώ (8) πλοία υπό ελληνική σημαία με εξήντα έναν (61) Έλληνες ναυτικούς ενώ στη νότια Μαύρη Θάλασσα βρίσκονται πέντε (5) πλοία υπό ελληνική σημαία με τριάντα εννέα (39) Έλληνες ναυτικούς.

Εκ των οκτώ πρώτων, ένα (1) βρίσκεται στο λιμένα Γιούζνε Οδησσού, ένα (1) βρίσκεται σε ρουμανικά χωρικά ύδατα, ενώ τα υπόλοιπα έξι (6) βρίσκονται σε αγκυροβόλια είτε του Νοβοροσίσκ Ρωσίας, είτε του Στενού Κερτς, ανοικτά της Κριμαίας.

Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία πέντε (5) ελληνόκτητων πλοίων στο βόρειο τμήμα της Μαύρης Θάλασσας, στα οποία επιβαίνουν 19 Έλληνες ναυτικοί.

Η Μικτή Στρατιωτική Επιτροπή του Lloyd's Market Association (LMA) κατέταξε τα ρωσικά και ουκρανικά ύδατα της Μαύρης και Αζοφικής Θάλασσας στον κατάλογο περιοχών αυξημένων στρατιωτικών, πειρατείας, τρομοκρατίας και συναφών κινδύνων.

Με βάση την ανωτέρω ανακοίνωση της LMA, αλλάζουν οι όροι και οι προϋποθέσεις ασφάλισης των πλοίων κατά κινδύνων πολέμου που βρίσκονται στην υπόψη περιοχή και θα αποτελούν αντικείμενο ειδικής διαπραγμάτευσης μεταξύ πλοιοκτητών και ασφαλιστών.

Η ανακοίνωση δεν επηρεάζει τους όρους ναυτολόγησης ναυτικών.

Σημειώνεται ότι από τις 24/2, η Ρωσία έχει ανακοινώσει αναστολή της ναυσιπλοΐας στην Αζοφική Θάλασσα (κλείσιμο Στενού Κερτς).

Από το υπουργείο Ναυτιλίας ενημερώνεται διαρκώς η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα για κάθε εξέλιξη.

