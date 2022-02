Κόσμος

Κολομβία: φονική έκρηξη σε ανθρακωρυχείο (εικόνες)

Πολλούς νεκρούς και αγνοούμενους άφησε πίσω της η φονική έκρηξη σε ανθρακωρυχείο της Κολομβίας.

Έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στην επαρχία Βογιακά της Κολομβίας είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 11 άνθρωποι, ενώ άλλοι τέσσερις χαρακτηρίζονται αγνοούμενοι, ανακοίνωσε χθες Κυριακή η εθνική υπηρεσία μεταλλείων και ορυχείων (Agencia Nacional de Mineria, ANM).

Το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου εξαιτίας της συγκέντρωσης μεθανίου σε στοά του ορυχείου, το οποίο βρίσκεται στον δήμο Τάσκο, διευκρίνισε η ANM.

Στην Κολομβία λειτουργούν εκατοντάδες ανοικτά και υπόγεια ορυχεία και μεταλλεία, κάποια από τα οποία έχουν αναλάβει να εκμεταλλευθούν πολυεθνικές, ενώ άλλα μικρότερες εταιρείες. Αρκετά λειτουργούν παράνομα.

Η εξόρυξη πετρελαίου, άνθρακα και μετάλλων είναι η πηγή του μεγαλύτερου μέρους των εσόδων της Κολομβίας από τις εξαγωγές. Ωστόσο, τα δυστυχήματα στον τομέα των μεταλλείων και των ορυχείων είναι συχνά, ειδικά σε εκμεταλλεύσεις που λειτουργούν παράνομα, ή χωρίς να τηρούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Το ανθρακωρυχείο στην Τάσκο λειτουργούσε με άδεια, σημείωσε η ANM. Σωστικά συνεργεία και πυροσβέστες φοβούνται ότι οι τέσσερις αγνοούμενοι είναι και αυτοί νεκροί.

Το 2021, στην Κολομβία καταγράφηκαν 128 δυστυχήματα σε μεταλλεία και ορυχεία, που είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 148 άνθρωποι.

Μέχρι στιγμής φέτος, έχουν σημειωθεί 19, με 36 νεκρούς, πάντα σύμφωνα με την ANM.

