Κολομβία: Φονική έκρηξη σε παράνομο ανθρακωρυχείο (εικόνες)

Δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη ένας τραυματίστηκε εξαιτίας δυστυχήματος σε παράνομο ανθρακωρυχείο στην Κολομβία, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο η Εθνική Υπηρεσία Μεταλλείων και Ορυχείων (ANM).

Η έκρηξη οφειλόταν στο ότι αναμίχθηκε μεθάνιο με σκόνη άνθρακα, ανέφερε η Υπηρεσία, διευκρινίζοντας πως το ορυχείο λειτουργούσε χωρίς άδεια.

At least 12 miners killed in central Colombia after methane gas explosion at coal mine pic.twitter.com/EcoPZ5BYzw — TRT World Now (@TRTWorldNow) August 25, 2021

Πάντα κατά τη δημόσια υπηρεσία αυτή, περίπου το 60% των θανάτων ανθρακωρύχων ή μεταλλωρύχων σε δυστυχήματα φέτος έχει καταγραφεί σε παράνομες εκμεταλλεύσεις.

Το 2020, το κράτος των Άνδεων θρήνησε 171 νεκρούς εξαιτίας δυστυχημάτων σε μεταλλεία και ορυχεία, έναντι 82 την αμέσως προηγούμενη χρονιά. Η εξόρυξη πετρελαίου, άνθρακα και μετάλλων φέρνει τα περισσότερα έσοδα από εξαγωγές στο κολομβιανό δημόσιο.

Η Κολομβία κατατάσσεται πέμπτη παγκοσμίως στις εξαγωγές άνθρακα. Εξόρυξε πέρυσι 48,4 εκατομμύρια τόνους, έναντι 82,4 εκατ. το 2019, σύμφωνα με την ANM.

Φωτογραφία - Twitter: Cruz Roja Boyaca

