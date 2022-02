Κοινωνία

Κακοκαιρία “Μπιάνκα”: Που καταγράφηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες

Παγετός το πρωί, κυρίως σε τμήματα της Βόρειας Ελλάδας. Ύφεση της κακοκαιρίας στην Κεντρική Μακεδονία. Που είναι απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες.

Παγετός επικράτησε σήμερα το πρωί, κυρίως σε τμήματα της Βόρειας Ελλάδας. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες που κατέγραψε το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr σε κατοικημένες περιοχές ήταν στη Δυτική Μακεδονία, στα ορεινά της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Στερεάς.

Αναλυτικά, το θερμόμετρο έδειξε -6,8 βαθμούς Κελσίου στο Σέλι, -5,5 στο Βαρικό Φλώρινας, -4,7 στην Κλεισούρα Καστοριάς, -4,3 στο Πληκάτι Ιωαννίνων, -3,8 στη Βλάστη Κοζάνης, -3,2 στο Μέτσοβο και -2,5 βαθμούς στο Περτούλι Τρικάλων.

Ύφεση της κακοκαιρίας στην Κεντρική Μακεδονία

Ύφεση της κακοκαιρίας "Μπιάνκα" παρατηρείται τις τελευταίες ώρες στην Κεντρική Μακεδονία, ωστόσο το πέρασμα της «Μπιάνκα» άφησε χιόνια και δημιούργησε προβλήματα ηλεκτροδότησης χθες σε αρκετούς νομούς, τα οποία αποκαταστάθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος τους, όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο περιφερειακός διευθυντής του ΔΕΔΔΗΕ Μακεδονίας-Θράκης Νίκος Παυλίδης.

Αυτή την ώρα εργάζονται συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ για την αποκατάσταση βλαβών στη Νικήτη Χαλκιδικής και το Κάτω Γραμματικό Έδεσσας. «Και τώρα που μιλάμε, μπορεί ήδη να έχουν αποκατασταθεί», σημείωσε ο κ. Παυλίδης και πρόσθεσε: «Στη Νικήτη κάηκε μετασχηματιστής από κεραυνό. Τα φαινόμενα χθες ήταν έντονα και προκάλεσαν βλάβες, ευτυχώς όχι τόσο σοβαρές, σε περιοχές της δυτικής Μακεδονίας, όπως Φλώρινα και Καστοριά κι επίσης σε περιοχές των νομών Πέλλας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Κιλκίς. Εργάστηκαν κλιμάκια του ΔΕΔΔΗΕ και οι περισσότερες βλάβες έχουν αποκατασταθεί».

Στο μεταξύ, τις πρώτες πρωινές ώρες, πυροσβέστες με ένα όχημα, απομάκρυναν δύο νεαρούς από την περιοχή κοντά στο καταφύγιο του Χορτιάτη και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, καθώς το όχημα στο οποίο επέβαιναν δεν έφερε αντιολισθητικές αλυσίδες.

Που είναι απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες

Λόγω των χθεσινών χιονοπτώσεων, η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή ειδικού τύπου ελαστικών είναι απαραίτητη σε ορισμένα τμήματα του επαρχιακού δικτύου της κεντρικής Μακεδονίας.

Στο νομό Ημαθίας, αλυσίδες χρειάζονται οι οδηγοί που κινούνται, στην επαρχιακή οδό Βέροιας - Σελίου από το 19ο έως το 26ο χιλιόμετρο (χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου), στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Βέροιας - Κοζάνης από το 94ο έως το 97ο χιλιόμετρο (όρια Ν. Κοζάνης), στις επαρχιακές οδούς Βέροιας - Ξηρολιβάδου, από το 0 έως το 18 χιλιόμετρο, Βέροιας - Φυτειάς από το 0 έως το 14ο χιλιόμετρο, Βέροιας - Δασκίου από το 0 έως το 39ο χιλιόμετρο.

Στο νομό Πέλλας, αλυσίδες χρειάζονται όσοι κινούνται στην επαρχιακή οδό Άρνισσας - χιονοδρομικού κέντρου Βόρα, από το 20ο χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό.

Στο νομό Χαλκιδικής, στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Ιερισσού (μέσω Ταξιάρχη), από το 72ο έως το 85ο χιλιόμετρο.

Σύμφωνα με τον Περιφερειακό Μετεωρολογικό Σταθμό Μακεδονίας η κακοκαιρία έχει κινηθεί προς την ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ωστόσο από το απόγευμα αναμένεται να πυκνώσουν οι νεφώσεις και να έχουμε νέες βροχοπτώσεις, χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις πάνω από τα 300 μέτρα σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.

