Πόλεμος στην Ουκρανία: Υπέγραψε αίτημα ένταξης στην ΕΕ ο Ζελένσκι

Η ανακοίνωση της Βουλής της Ουκρανίας για το αίτημα της χώρας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αίτημα ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε ο πρόεδρος της χώρας, Ζελένσκι, σύμφωνα με ανάρτηση της Βουλής της Ουκρανίας στο Twitter.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τάχθηκε νωρίτερα υπέρ της ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Πράγματι εν καιρώ [θα] ανήκει σε εμάς. Είναι χώρα που ανήκει ανάμεσά μας και θέλουμε να ενταχθεί», είπε η κυρία φον ντερ Λάιεν σε ρεπόρτερ του Euronews ερωτηθείσα χθες Κυριακή σχετικά με την εισδοχή του Κιέβου στην ΕΕ. Επισήμανε ότι υπάρχουν ήδη πεδία συνεργασίας ανάμεσα στις Βρυξέλλες και το Κίεβο.

