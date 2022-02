Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: τα “ναι” του Πούτιν στον Μακρόν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι όροι που έθεσε ο Πρόεδρος της Γαλλίας στον Ρώσο ομόλογό του και η αντίδραση του Πούτιν.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρον μίλησε σήμερα για περίπου μιάμιση ώρα με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Όπως ανέφεραν γαλλικές διπλωματικές πηγές η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε μετά από αίτημα του Ουκρανού προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι με τον οποίο ο Γάλλος πρόεδρος έχει μιλήσει σήμερα πολλές φορές.

Ο Πούτιν ζήτησε "την αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας στην Κριμαία, την επίτευξη της αποστρατιωτικοποίησης και της αποναζιστικοποίησης του ουκρανικού κράτους και την εγγύηση του ουδέτερου καθεστώτος του" ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε διευθέτηση, δήλωσε το Κρεμλίνο σε ανακοίνωση, μετά μια τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο αρχηγών κρατών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας της Γαλλικής Δημοκρατίας ο Εμάνουελ Μακρόν επανέλαβε το επιτακτικό αίτημα της διεθνούς κοινότητας να σταματήσει η ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας και επανέλαβε την ανάγκη να υπάρξει άμεση παύση πυρός. Για το διάστημα που διαρκούν οι συζητήσεις ανάμεσα στις αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε να εφαρμοστούν τα εξής:

Πρωτον άμεση διακοπή όλων των επιθέσεων κατά πολιτών,

δεύτερον προστασία των αστικών υποδομών και

τρίτον εξασφάλιση των οδικών αξόνων πρωτίστως δε εκείνων που βρίσκονται νοτίως του Κιέβου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ηλυσίων Πεδίων ο πρόεδρος Πούτιν δηλωσε διατεθειμένος να σεβαστεί αυτούς τους τρεις όρους. Ο πρόεδρος της Γαλλίας ζήτησε επίσης τον σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, την προστασία του αστικού πληθυσμού και την ανεμπόδιστη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος της Γαλλίας πρότεινε στον Ρώσο πρόεδρο να μείνουν σε επαφή τις επόμενες μέρες ούτως ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε επιδείνωση της κατάστασης. Σύμφωνα με την γαλλική ανακοίνωση ο πρόεδρος Πούτιν συμφώνησε και σε αυτό.'

Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις στη Λευκορωσία

Μετά από τρεις γύρους και μία μαραθώνια συνάντηση, φαίνεται πως ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις των Ουκρανών και των Ρώσων αξιωματούχων που πραγματοποιήθηκαν στη Λευκορωσία.

Με τον πόλεμο να βρίσκεται στην πέμπτη ημέρα, και με πόλεις όπως η Μαριούπολη να δέχονται έντονα πυρά, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπέγραψε την αίτηση ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι διαπραγματεύσεις ήταν σε εξέλιξη,

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων, RIA Novosti, οι διαπραγματευτές Μόσχας και Κιέβου θα επιστρέψουν στις βάσεις τους, για να ενημερώσουν σχετικά τους πολιτικούς και να συνεχιστεί σε δεύτερη φάση η διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο χωρών.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία - Μαύρη Θάλασσα: Έλληνες ναυτικοί “εγκλωβισμένοι“ σε δύο πλοία (βίντεο)

Εισβολή στην Ουκρανία - Τούρκος καθηγητής: Εφαρμόστε ίδιες κυρώσεις στην Τουρκία για την Κύπρο

“Άγριες Μέλισσες” - Νέα επεισόδια: κρυφά σχέδια, παγίδες και έρωτες (εικόνες)