Εμβόλιο κατά του κορονοϊού: Πότε κάνουν την 3η δόση ανοσοκατεσταλμένα παιδιά

Οδηγίες για τον εμβολιασμό παιδιών ηλικίας 5 -17 ετών από την πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

Διευκρινίσεις για τον εμβολιασμό παιδιών αλλά και ενηλίκων που βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή έδωσε απόψε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου.

Σύμφωνα με όσα είπε, τα παιδιά ηλικίας 5 έως 17 ετών θα πρέπει να κάνουν την τρίτη δόση του εμβολίου μετά από τέσσερις εβδομάδες αφότου έχει έχουν κάνει τη δεύτερη δόση. Μάλιστα δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να χρειαστούν στο μέλλον και τέταρτη δόση.

Αναφερόμενη στις ομάδες των παιδιών και ενηλίκων με ανοσοκαταστολή είπε ότι πρόκειται -μεταξύ άλλων- για άτομα με καρκίνο σε συμπαγή όργανα, με αιματολογικούς καρκίνος που βρίσκονται υπό θεραπεία, άτομα με πρωτοπαθή ανοσοκαταστολή, λοίμωξη HIV με χαμηλά cd4 και όλους όσοι παίρνουν θεραπεία με υψηλές δόσεις κορτικοστεροειδών.

Επανέλαβε για ακόμη μία φορά ότι θα πρέπει να γίνει τέταρτη δόση για τους ενήλικες άνω των 18 ετών με ανοσοκαταστολή, τουλάχιστον τρεις μήνες μετά την τρίτη δόση.

Η ίδια απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις είπε ότι θα μας απασχολήσει η τέταρτη δόση για το σύνολο του πληθυσμού στο μέλλον, αλλά προς το παρόν φαίνεται ότι τα αντισώματα που δημιουργούνται μετά την τρίτη δόση εμβολίου, «διαρκούν πάνω από έξι μήνες ίσως και πάνω από ένα χρόνο», τονίζοντας ότι θα πρέπει να αποδείξουμε πως η τέταρτη δόση θα προσφέρει πολύ περισσότερα από αυτά που έχει ήδη προσφέρει η τρίτη.

Αναφερόμενη για ακόμη μία φορά στην μεγάλη σημασία του εμβολιασμού τόσο τα παιδιά όσο και στους ενήλικες είπε ότι το πολυσυστηματικό σύνδρομο misc προσβάλει ένα παιδί στο εκατομμύριο όταν πρόκειται για εμβολιασμένα παιδιά, ενώ είναι πολύ πιο συχνό -200 παιδιά στο 1 εκατομμύριο -όταν αυτά είναι ανεμβολίαστα.

Η κυρία Θεοδωρίδου παρουσίασε επίσης ελληνικές αλλά και ξένες μελέτες που δείχνουν την αξία του εμβολιασμού σε άτομα με μεσογειακή αναιμία.

Αναφερόμενη στο ζήτημα του πολέμου είπε ότι έχει παρατηρηθεί μείωση της εμβολιαστικής κάλυψης στον πληθυσμό χωρών που βρίσκονται σε πόλεμο. Μάλιστα ανέφερε το παράδειγμα της Συρίας και είπε ότι μετά από 13 χρόνια που η χώρα ήταν ελεύθερη από πολιομυελίτιδα, «λόγω του πολέμου είχαμε την εμφάνιση 35 περιστατικών πολιομυελίτιδας όχι μόνο στη χώρα αυτή αλλά και σε γειτονικές χώρες».

Η ίδια είπε ότι χρησιμοποιούμε πολλές φορές λέξεις πολεμικές για την covid-19, αλλά ακόμα δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την λέξη "ειρήνη" καθώς η πανδημία εξακολουθεί να βρίσκεται εδώ.

