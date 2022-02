Κοινωνία

Εισβολή στην Ουκρανία: τα νεότερα για ελληνικά πλοία στην Οδησσό

Πόσα είναι τα ελληνικά πλοία που βρίσκονται στην επικίνδυνη περιοχή.

Σύμφωνα με πηγές από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.

• Με την σημερινή 28/02/2022 διενεργηθείσα αποτύπωση/καταγραφή, στην θαλάσσια περιοχή της βόρειας Μαύρης Θάλασσας (λιμένες, αγκυροβόλια και ύδατα υπό τη Ουκρανίας και Ρωσίας) βρίσκονται πέντε (5) πλοία υπό ελληνική σημαία με τριάντα εννέα (39) Έλληνες ναυτικούς ενώ στο νότιο τμήμα της Μαύρης Θάλασσας βρίσκονται τρία(3) πλοία υπό ελληνική σημαία με είκοσι τέσσερις (24) Έλληνες ναυτικούς. Τρία (3) πλοία έχουν αποπλεύσει από αγκυροβόλιο ρωσικού λιμένα και πλέουν προς τα Στενά του Βοσπόρου.

• Εκ των πέντε πρώτων, ένα (01) εξακολουθεί να παραμένει στο λιμένα Γιούζνε Οδησσού, τρία (03) στο αγκυροβόλιο στο Στενό Κέρτς και ένα (01) στο αγκυροβόλιο του Νοβοροσίσκ Ρωσίας.

• Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία τεσσάρων (04) ελληνόκτητων πλοίων στο βόρειο τμήμα της Μαύρης Θάλασσας, στα οποία επιβαίνουν δεκατέσσερις (14) Έλληνες ναυτικοί.

• Παραμένει η κατάταξη των ρωσικών και ουκρανικών υδάτων της Μαύρης και Αζοφικής Θάλασσας στον κατάλογο περιοχών αυξημένων στρατιωτικών, πειρατείας, τρομοκρατίας και συναφών κινδύνων, από τη Μικτή Στρατιωτική Επιτροπή του Lloyd’s Market Association (LMA) .

• Εξακολουθεί επίσης η αναστολή από 24/2 της ναυσιπλοΐας στην Αζοφική Θάλασσα (κλείσιμο Στενού Κερτς).

• Από το ΥΝΑΝΠ ενημερώνεται διαρκώς η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα (ΝΕΕ, ΕΕΕ ΕΕΝΜΑ, ΠΝΟ και ΠΕΠΕΝ) για κάθε εξέλιξη.

• Εξακολουθεί να ισχύει η από 24/2 σύσταση της Ελλάδας, ως κράτος σημαίας, για άμεση απομάκρυνση και μη προσέγγιση των ελληνικών εμπορικών πλοίων από και προς τα λιμάνια και τα χωρικά ύδατα της Ουκρανίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και στα αγκυροβόλια των ως άνω λιμένων.

• Από πλευράς Κλάδου Ελέγχου Πλοίων ενημερώνονται συνεχώς οι ναυτιλιακοί φορείς ότι τα πλοία τους, όταν πλέουν σε λιμένες των δύο χωρών στη Μαύρη και Αζοφική Θάλασσα, θα πρέπει να εφαρμόζουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με το Διεθνή Κώδικα Ασφαλείας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων του ΙΜΟ (ISPS Code). Επίσης, ενημερώνονται ότι οι ρωσικοί λιμένες TUAPSE NOVOROSSIYSK, TAMAN και KAVKAZ έχουν αυξήσει το επίπεδο ασφαλείας τους για το χρονικό διάστημα μέχρι τις 13-03-2022.

• Το μοναδικό καταγεγραμμένο πρόβλημα πλοίου υπό ελληνική σημαία εντοπίζεται, μέχρι ώρας, στο λιμένα Γιούζνε της Οδησσού όπου βρίσκεται παραβεβλημένο ελληνικό φορτηγό πλοίο, με έξι Έλληνες ναυτικούς. Στο συγκεκριμένο πλοίο δεν χορηγείται απόπλους λόγω της αναστολής λειτουργίας των ουκρανικών λιμένων, με εντολή του ουκρανικού ναυτικού, εξαιτίας του πολέμου.

• Από το ΥΝΑΝΠ έχει ζητηθεί η συνδρομή της ελληνικής προξενικής αρχής στην Οδησσό για παρέμβαση στις τοπικές αρχές και την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής, με στόχο τον απόπλου του πλοίου.

• Το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης καθώς και η Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας επικοινωνεί τακτικά με πλοιάρχους όλων των ελληνικών πλοίων στην περιοχή και δεν έχει αναφερθεί άλλο πρόβλημα.

• Στο παρόν στάδιο οι υιοθετηθείσες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έχουν σοβαρή επίπτωση στις θαλάσσιες μεταφορές από και προς τη Ρωσία. Το καθεστώς των κυρώσεων τελεί υπό συνεχή επανεξέταση, αναλόγως των εξελίξεων στο πολιτικό και στρατιωτικό πεδίο.

• Για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η απαγόρευση ναυσιπλοΐας στην Αζοφική, έχει ανακοινωθεί από την Υπηρεσία Τύπου της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Θαλάσσιων και Ποτάμιων Μεταφορών της Ρωσικής Ομοσπονδίας η δημιουργία περιοχών ασφαλούς αναμονής για πλοία στα ΒΔ του Στενού του Κέρτς και στον κόλπο του Ταγκανρόγκ.

• Τέλος, ανακοινώθηκε αναστολή λειτουργίας λιμένος Kavkaz Ρωσίας (ανατολικό μέρος στενού Κέρτς) ως προς τις φορτοεκφορτώσεις εμπορευμάτων λόγω αδυναμίας μεταφοράς του φορτίου στην εν λόγω περιοχή.

Σημειώνεται ότι η συνεχίζεται σταθερά η επικοινωνία του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη με τους πλοιάρχους των πλοίων που βρίσκονται στην περιοχή.

