Ερντογάν: Κλείνει τα στενά του Βοσπόρου στα ρωσικά πλοία

Ενεργοποιεί τη Συνθήκη του Μοντρέ για τη διέλευση των πλοίων από το Βόσπορο η Τουρκία. Για «πόλεμο» έκανε λόγο ο Ερντογάν.

Ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε τη Δευτέρα ότι η Τουρκία δεν μπορεί να εγκαταλείψει τους δεσμούς της με τη Ρωσία ή την Ουκρανία, μεσούσης της ρωσικής εισβολής, συμπληρώνοντας ότι η Άγκυρα θα εφαρμόσει τη Συνθήκη του Μοντρέ για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Βοσπόρου για να εμποδίσει την κλιμάκωση του πολέμου.

Η Τουρκία χαρακτήρισε χθες Κυριακή «πόλεμο» τη ρωσική εισβολή, έτσι ώστε επικαλούμενη τη Συνθήκη του Μοντρέ να περιορίσει τη διέλευση ορισμένων ρωσικών πλοίων από τα στενά του Βοσπόρου.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Ερντογάν επέκρινε την «αναποφάσιστη» (όπως είπε) στάση των ΗΠΑ και άλλων δυνάμεων της Δύσης αναφορικά με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «σημάδι αποτυχίας» της διεθνούς τάξης.

Υπογράμμισε ότι η Τουρκία δεν θα κάνει συμβιβασμούς σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις της έναντι των συμμάχων της, συμπεριλαμβανομένων του ΝΑΤΟ, αλλά δεν θα μπορούσε επίσης να γυρίσει την πλάτη στα «εθνικά συμφέροντά της» στην περιοχή. Ο Ερντογάν επανέλαβε ότι θεωρεί απαράδεκτη τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η Συνθήκη του Μοντρέ επιτρέπει στην Τουρκία να επιβάλει περιορισμούς εν καιρώ πολέμου, από τους οποίους εξαιρούνται τα πλοία που επιστρέφουν στους ναυστάθμους τους.

«Εφαρμόσαμε ό,τι προβλέπει η Συνθήκη του Μοντρέ και αυτό θα κάνουμε στο εξής. Δεν έχει υπάρξει αίτημα για διάπλου των στενών μέχρι σήμερα», ανέφερε ο Τσαβούσογλου, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

Τουλάχιστον τέσσερα ρωσικά πλοία αναμένουν την απόφαση της Τουρκίας για να περάσουν από τη Μεσόγειο, αναφέρει το πρακτορείο Reuters.

Μείωση του ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια

Η Τουρκία μείωσε τον ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν τα νοικοκυριά και οι αγρότες για την άρδευση των καλλιεργειών τους στο 8% από 18% που ήταν μέχρι σήμερα, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ερντογάν στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ακρίβειας.

«Μέχρι τους καλοκαιρινούς μήνες, θα έχουμε θέσει υπό έλεγχο το πρόβλημα του πληθωρισμού που ταλανίζει τη χώρα μας σε μεγάλο βαθμό», δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Άγκυρα.

