Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ερντογάν - Λουκασένκο συνομίλησαν για τις εξελίξεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο επίκεντροι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.



Το γραφείο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί ότι είχε ο Τούρκος πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Λευκορώσο ομόλόγό του Αλεξάντερ Λουκασένκο για να συζητήσουν τις εξελίξεις σχετικά με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν χθες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, στις οποίες δεν σημειώθηκε πρόοδος, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί και πότε θα γίνει νέος γύρος διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα ο Ερντογάν δήλωσε στον Λουκασένκο ότι η Τουρκία θα εξακολουθήσει να καταβάλλει προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και την αποκατάσταση της ειρήνης.

Εξάλλου χθες ο Τούρκος πρόεδρος είχε επισημάνει ότι η χώρα του δεν θα εγκαταλείψει τους δεσμούς που έχει με τη Ρωσία και την Ουκρανία, ενώ πρόσθεσε ότι περιορίζει τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Βοσπόρου και τα Δαρδανέλια προκειμένου να εμποδίσει την κλιμάκωση του πολέμου.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος - Οικονόμου για ελληνικά αεροσκάφη: αν “εμπλακούν”, δεν θα πάνε στην Ουκρανία

Μεξικό: Μεταμφίεσαν ναρκωτικά σε... κρεμμύδια (εικόνες)

Εισβολή στην Ουκρανία: στρατιωτική φάλαγγα δεκάδων χιλιομέτρων πλησιάζει στο Κίεβο (εικόνες)