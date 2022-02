Πόλεμος στην Ουκρανία - Διαπραγματεύσεις: Τι αξιώνουν Κίεβο και Μόσχα

Ξεκίνησαν οι συνομιλίες μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας στα σύνορα με τη Λευκορωσία. Τι δηλώνουν οι δυο πλευρές.

Οι συνομιλίες μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας ξεκίνησαν στα σύνορα με τη Λευκορωσία, δήλωσε ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία έφτασε σήμερα το πρωί στη ζώνη όπου διεξάγονται οι συνομιλίες με τη Ρωσία όπου θα αξιώσει "άμεση" εκεχειρία και την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων, ανακοίνωσε η ουκρανική προεδρία.

"Η ουκρανική αντιπροσωπεία έφτασε στη ζώνη στα σύνορα Ουκρανίας-Λευκορωσίας για να μετάσχει στις διαπραγματεύσεις", αναφέρει η ουκρανική προεδρία σε ανακοίνωσή της. "Το σημαντικό θέμα είναι άμεση εκεχειρία και η απόσυρση των στρατευμάτων από το ουκρανικό έδαφος", διευκρίνισε.

FM #Makei: President Lukashenko sincerely hopes that during today's talks it will be possible to find solutions to the critical issues. And all Belarusians are praying for this pic.twitter.com/kkRwdIxY0Y