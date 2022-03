Life

“The 2Night Show” - Μάρκος Λεζές: όταν γεννήθηκα δεν είχα δέρμα (βίντεο)

Τι αποκάλυψε για την υιοθεσία του, για την οποία έμαθε όταν ήταν έφηβος, αλλά και για την φυγή του στο Άγιο Όρος.

Ο Μάρκος Λεζές βρέθηκε καλεσμένος το βράδυ της Δευτέρας στο πλατό του «The 2Night Show» και αφηγήθηκε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου την συγκλονιστική ιστορία της ζωής του.

Ο ηθοποιός, εξομολογήθηκε, μεταξύ άλλων, πως σε ηλικία 16 ετών, έμαθε ότι είναι υιοθετημένος.

«Όταν γεννήθηκα δεν είχα δέρμα. Πώς είναι όταν βγάζεις το δέρμα κι είναι από κάτω κόκκινο; Ο γιατρός είπε ότι δεν θα ζήσω. Ο θείος μου είπε ότι θα πάρω εγώ το παιδί κι αν ζήσει έζησε. Με έδωσαν στο θείο μου, που ήταν αδερφός της βιολογικής μάνας μου. Η θεία μου με πήγε σε ένα γιατρό και της είπε θα τον κάνεις μπάνιο με φύλλα λεμονιάς και πράγματι μέσα σε 15 ημέρες έβγαλα δέρμα. Εγώ ήξερα ότι είμαι μοναχοπαίδι. Στα 16 μου το έμαθα, μου είπαν τα αδέρφια μου ότι δεν είμαστε ξαδέρφια, αλλά αδέρφια. Δεν ένιωσα καλά, έφυγα από το σχολείο. Πέρασα δια πυρός και σιδήρου μέχρι για να το ξεπεράσω. Είναι πολύ άσχημο να μην το ξέρεις. Οι γονείς μου, μού είπαν ότι δεν ήθελαν να με στενοχωρήσουν» εξομολογήθηκε ο Μάρκος Λεζές.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Μάρκος Λεζές αποκάλυψε πως το 1984 τα παράτησε όλα και πήγε στο Άγιο Όρος. «Έφυγα, έμεινα με έναν γέροντα το 1984, αφού είχα γυρίσει από την Αμερική από την περιοδεία με τον Χατζηχρήστο. Με την περιοδεία είχα συνδυάσει σε αγώνες καράτε. Τι γίνεται τώρα; Το 1984, στα ντουζένια μου, άρχισαν να μη με θέλουν και να μην έχω δουλειά. Με έπιασε μία απογοήτευση, μία κατάθλιψη, φόρτωσα το δισάκι μου στον ώμο -αυτά όλα τα γράφω σε βιβλίο γιατί είναι αληθινή ιστορία- και πήγα στο Άγιο Όρος. Έκατσα εκεί αρκετό καιρό, γύρω στον έναν μήνα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάρκος Λεζές.

O ηθοποιός, με το αστείρευτο χιούμορ, είπε ακόμη πως μπορεί να «έκλεισε το μαγαζί» της υποκριτικής και να εμφανίζεται επιλεκτικά, όμως δηλώνει πλήρης με όσα έχει ζήσει και αισθάνεται ότι έχει φτάσει στην κορυφή.

