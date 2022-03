Life

“The 2Night Show”: Η Δανάη Παππά “εξομολογήθηκε” στον Γρηγόρη Αρναούτογλου (βίντεο)

Τι είπε για την σειρά “Σασμός” και την βοήθεια από την σύντροφο της. Η σκηνή που την δυσκόλεψε και το απόλυτο spoiler για τις εξελίξεις στην σειρά.

Η Δανάη Παππά ήταν καλεσμένη την Δευτέρα στην εκπομπή «The 2night Show» και μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, μεταξύ άλλων, για την ζωή της, την πορεία της στην υποκριτική, αλλά και την σειρά «Σασμός», στην οποία συμμετέχει, αναφερόμενη στον ρόλο της Θοδώρας που αγάπησε από την πρώτη στιγμή, τον χαρακτήρα της ηρωίδας και για τις σκηνές που τη δυσκόλεψαν περισσότερο.

Αρχικά ανέφερε: «Ο παππούς μου είναι από την Εύβοια και η γιαγιά μου είναι από την Κέρκυρα. Εκεί οφείλω και πολλά… Η γιαγιά μου είναι κάπως έτσι, η τρελο-κερκυραία. Από την άλλη, είναι και τα τρελά νερά εκεί στην Εύβοια. Οπότε καταλαβαίνετε τι συνδυασμός έγινε».

Η Δανάη Παππά περιέγραψε, πώς η αγάπη της για τον χορό και το Instagram στάθηκαν η αφορμή για την πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση στη σειρά «Τατουάζ», δήλωσε πως θα ήθελε να παρουσιάσει ραδιοφωνική εκπομπή. Δεν δίστασε να «αποκαλύψει» τη γλυκιά της πλευρά, μιλώντας για την όμορφη σχέση με τον σύντροφό της.

Σημείωσε ακόμη η Δανάη Παππά πως «Όλο αυτό ξεκίνησε μέσα από το Instagram. Εγώ τότε είχα στο Instagram φωτογραφίες από τον χορό, βίντεο και ανέβαζα τα επαγγελματικά μου. Έτσι μου τηλεφώνησαν από το Τατουάζ και αυτό που έγινε ήταν απίστευτο. Άμα μου έρθει μια ευκαιρία την αρπάζω. Δεν αφήνω ευκαιρίες να περνάνε. Το είχα πάντα στη ζωή μου αυτό το πράγμα, είναι κάτι το οποίο βλέπω ότι μου πάει». Όσον αφορά στον «Σασμό», δήλωσε: «Με πήραν να πάω για κάστινγκ και έκατσα και διάβασα το βιβλίο. Το ήξερα το βιβλίο, το διάβασα, όμως, ξανά για να δω ακριβώς τι γίνεται, να το ξαναθυμηθώ και ενθουσιάστηκα με τον ρόλο της Θοδώρας από το βιβλίο ακόμα. Δεν ήξερα για ποιον ρόλο με ήθελαν, θα το μάθαινα όταν θα πήγαινα εκεί. Ήταν κόντρα ρόλος και τον ήθελα, ήθελα να τον δοκιμάσω σαν τρελή. Είναι ένα κορίτσι εγωίστρια, κακομαθημένη, τα θέλει όλα δικά της και πάντα καταφέρνει ό,τι θέλει». Η Δανάη Παππά είπε ακόμη, «Όταν διάβασα το σενάριο το οποίο έλεγε ότι η Θεοδώρα μένει και βγάζει μια κραυγή και κλαίει, είπα “Χριστέ μου, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα; Είναι ένας γάμος, θα έχει πάρα πολύ κόσμο από κάτω, τι θα κάνω;” Το σκεφτόμουν από τότε που πήρα το σενάριο. Προσπαθούσα να πάρω έμπνευση από κάπου. Εκείνη την μέρα που έπρεπε να γίνει αυτή η σκηνή, είπα όχι, θα κάνεις όντως σαν να το έμαθες εκείνη την στιγμή. Δεν έχεις το σενάριο, δεν ξέρεις τίποτα, ότι μου βγει. Αυτό έγινε». Όσο για το μέλλον της Θοδώρας στον «Σασμό» όπως είπε ο γάμος της δεν σώζεται και η εγκυμοσύνη μάλλον θα χειροτερέψει τα πράγματα. Δεν ξεκαθάρισε όμως αν το παιδί είναι του συζύγου της.