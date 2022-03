Συνταγές

Burritos με κοτόπουλο από τον Πέτρο Συρίγο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό” μας προτείνει και παραλλαγές για να απολαύσουμε τα υλικά της συνταγής.

Μεξικάνικα μπουρίτος με κοτόπουλο ετοίμασε την Τρίτη ο Πέτρος Συρίγος, στην κουζίνα της εκπομπής «Το Πρωινό»!

Όπως εξήγησε ο σεφ, είναι μια υπέροχη συνταγή για λαχταριστά και τραγανά Burritos με τρυφερό κοτόπουλο!

Πρόκειται για μια συνταγή που θα λατρέψουν όλοι, εκτός από εύκολη είναι και πάρα πολύ γρήγορη!

Μεξικάνικα μπουρίτος με κοτόπουλο:

Υλικά για 2 Burrito

2 μεγάλες τορτίγιες (30 εκατοστά)

1 στήθος κοτόπουλου(250 γρ)

3 κ.τ.σ ελαιόλαδο

1 μέτριο κόκκινο κρεμμύδι

3 μισές πολύχρωμες πιπεριές (κόκκινη, πράσινη και κίτρινη)

1 σκελίδα σκόρδο

Χυμό από 1 λάιμ

Μείγμα μπαχαρικών

(1 κ.τ.σ πάπρικα καπνιστή,1 κ.τ.γ αλάτι, 1/2 κ.τ.γ κύμινο, 1 κ.τ.γ ζάχαρη, 1/2 κ.τ.γ κόλιανδρο,1/2 κ.τ.γ πιπέρι,1 κ.τ.γ πάπρικα γλυκιά )

Για το Γουακαμολε 2 ώριμα αβοκάντο

1 κ.τ.σ χυμό λάιμ ή λεμόνι

2-4 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο κόκκινο κρεμμύδι ή φρέσκο κρεμμύδι σε λεπτές φέτες

1/2 πιπεριά τσίλι

2 κ.τ.σ ψιλοκομμένο φρέσκο κόλιανδρο

Αλάτι, μαύρο πιπέρι

1/2 ώριμη ντομάτα, ψιλοκομμένη Pico de gallo 2 μεγάλες ντομάτες

1 μικρό κόκκινο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη

1 φρέσκο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 Κ.σ. μαιντανό ψιλοκομμένο

1 Κ.σ. χυμό λάιμ

1 κγ ζάχαρη

Αλάτι και πιπέρι

Αν θέλετε μια πρέζα Καγιέν καυτερό κόκκινο πιπέρι Μεξικάνικα μπουρίτος με κοτόπουλο | Η συνταγή Κόβουμε το κοτόπουλο ζουλιεν. Κόβουμε τις πιπεριές και τα κρεμμύδια σε λεπτές φετες ζουλιεν. Σε ένα μεγάλο τηγάνι βάζουμε το ελαιόλαδο. Όταν πάρει θερμοκρασία βάζουμε το κοτόπουλο και το σοτάρουμε για 5 λεπτά μέχρι να πάρει ένα χρυσαφί χρώμα. Προσθέτουμε το σκορδο και σοτάρουμε για μισό λεπτό. Βάζουμε τις πιπεριές και το κρεμμύδι και σοτάρουμε για 3 λεπτά. Προσθέτουμε το μείγμα μπαχαρικών που έχουμε φτιάξει. Τέλος σβήνουμε με το χυμό από το λάιμ. Σε ένα άλλο τηγάνι και όταν ανέβει η θερμοκρασία του ψήνουμε τις λαδωμένες τορτίγιες και από τις δυο πλευρές, περίπου μισό λεπτό από την κάθε πλευρά. Συνθέτουμε το Burrito Βάζουμε στον πάγκο εργασίας μας την Τορτίγια και την γεμίζουμε με την μισή γέμιση από το μείγμα του κοτόπουλου με τις πιπεριές. Στην συνεχεία βάζουμε το Guacamole(Αβοκάντο), μετά το Pico de Gallo

(Ντοματοσαλάτα). Και τέλος την Sour cream (ξινή κρέμα)(γιαούρτι με λίγο χυμό λεμόνι,αν δεν έχουμε sour cream). Το Ρολάρουμε κλίνοντας την μια άκρη του και είναι έτοιμο. Μπορούμε να το Ρολάρουμε κλίνοντας και τις δυο άκρες. Το τυλίγουμε σφιχτά σε μια λαδόκολλα. Το κόβουμε στη μέση και έτσι έχουμε μια καλύτερη παρουσίαση του Burrito αποκαλύπτοντας ελαφρώς τις δυο άκρες εκεί που το κόψαμε. Για το γουακαμολε Κόψτε το αβοκάντο. Κόψτε τα αβοκάντο στη μέση. Αφαιρέστε το κουκούτσι. Κόψτε περιμετρικά το εσωτερικό του αβοκάντο με ένα ευλύγιστο μαχαίρι και αφαιρέστε τη σάρκα με ένα κουτάλι. Πολτοποιήστε τη σάρκα του αβοκάντο Χρησιμοποιώντας ένα πιρούνι (Μην το παρακάνετε). Προσθέστε τα υπόλοιπα υλικά: Πασπαλίζουμε με αλάτι και χυμό λάιμ (ή λεμόνι). Το οξύ στον χυμό λάιμ θα δώσει κάποια ισορροπία στην γεύση του αβοκάντο και θα βοηθήσει να μη μαυρίσουν τα αβοκάντο. Προσθέστε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι, τον κόλιαντρο, το μαύρο πιπέρι και το τσίλι. Οι πιπεριές τσίλι ποικίλλουν μεμονωμένα ως προς την πικάντικη γεύση τους. Ξεκινήστε, λοιπόν, με μισή πιπεριά τσίλι και προσθέστε περισσότερη στο γκουακαμόλε Pico de Gallο /Μεξικάνικη ψιλοκομμένη Ντοματοσαλάτα Ξεκινάμε με τις τομάτες. Βγάζουμε τα σπόρια με ένα κουτάλι και τις ψιλοκόβουμε σε κυβάκια μικρά στο μέγεθος του ζαριού. Τα βάζουμε όλα σε ένα μπολ και ανακατεύουμε. Μη βάλετε καθόλου ελαιόλαδο.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία - Μηταράκης στον ΑΝΤ1: η στήριξη των προσφύγων είναι μαραθώνιος

Θρίλερ με πτώμα που βρέθηκε να επιπλέει στην θάλασσα

Εισβολή στην Ουκρανία - Ζελένσκι: Όσοι μπορούν να πολεμήσουν να μείνουν