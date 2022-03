Life

Τζένη Μπαλατσινού: Η εξομολόγηση για τις κόρες της Αμαλία και Αλεξάνδρα

Η σκέψη για το πότε θα γίνει γιαγιά

Μια αποκαλυπτική συνέντευξη στη Vogue και τη δημοσιογράφο Κέλλυ Σταυροπούλου παραχώρησε η Τζένη Μπαλατσινού. Η γνωστή παρουσιάστρια και επιχειρηματίας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σχέση με τις δυο κόρες της Αμαλία και Αλεξάνδρα, ενώ δεν έκρυψε την επιθυμία της να γίνει γιαγιά.

Έχετε δυο κόρες οι οποίες από κορίτσια έγιναν γυναίκες. Πώς βίωσες ως μητέρα τους αυτή τη μετάβαση;

Θα σου πω δυο ιστορίες. Η Αμαλία και η Αλεξάνδρα μεγάλωσαν στο ίδιο δωμάτιο. Κάθε βράδυ, καθόμουν ανάμεσά τους, στο πάτωμα, και διαβάζαμε ιστορίες. Ήταν η καλύτερη ώρα της ημέρας. Όταν η Αμαλία πήγε στο Γυμνάσιο και χρειάστηκε να αλλάξει δωμάτιο γιατί θα είχε περισσότερο διάβασμα, κάνοντας τη μεταφορά, έκλαψα πολύ. Τελείωσε μια περίοδος. Δε θα ήμουν ξανά στη μέση, να λέω ιστορίες και να πηδάει η μια στο κρεβάτι της άλλης κι εγώ να γελάω και να απαντάω σε ερωτήσεις. Κάτι άλλο που θυμάμαι είναι όταν μπήκαν τα κορίτσια μου στο Πανεπιστήμιο.

