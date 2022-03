Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Βομβαρδισμός στο Κίεβο (εικόνες)

Τηλεοπτικός σταθμός του Κιέβου έγινε στόχος των ρωσικών δυνάμεων. Μέσα στη Μαριούπολη τα στρατεύματα των Ρώσων, που βομβάρδισαν πολυκατοικία στο Χάρκοβο.

Ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε έναν τηλεοπτικό πύργο στο Κίεβο, διακόπτοντας πιθανώς το σήμα του, δήλωσε σήμερα ένας σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών, ο Άντον Χερασένκο, σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Λίγο αργότερα ουκρανικές Αρχές έκαναν λόγο για πέντε νεκρούς πολίτες.

Θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης, ανέφερε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο 1+1.

#Ukraine 2 Russian rockets hit the area of TV tower in #Syrets #Kyiv #Kiev . At least 1 is now reported killed in the attack. pic.twitter.com/2kcwg5SkRy

??The moment of the Russian attack on a TV tower in Kyiv, captured by a witness.



Video: https://t.co/NMbJkyj9jW pic.twitter.com/GeYDSD91dw — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 1, 2022

Την ίδια ώρα, οι ρωσικές δυνάμεις στη Μαριούπολη έχουν φτάσει σε απόσταση 5χλμ από το κέντρο της πόλης που έχουν περικυκλώσει.

Αιματοχυσία στο Χάρκοβο

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν σήμερα σε αεροπορικό βομβαρδισμό σε μια κατοικημένη ζώνη του Χαρκίβ (Χάρκοβο), στην ανατολική Ουκρανία, η οποία δέχεται επίθεση από τις ρωσικές δυνάμεις.

Η ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών ανέφερε στο Facebook ότι «οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν, έξι τραυματίστηκαν και 38 διασώθηκαν» μετά το πλήγμα που δέχτηκε ένα κτίριο διαμερισμάτων. Έδωσε μάλιστα στη δημοσιότητα φωτογραφίες στις οποίες διακρίνονται οι διασώστες να εργάζονται σε ένα κτίριο, εμφανώς κατεστραμμένο.

Το πρωί, στον βομβαρδισμό της κεντρικής πλατείας του Χαρκίβ έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 10 άνθρωποι και άλλοι 20 τραυματίστηκαν. Στις φωτογραφίες που δημοσιοποίησε η υπηρεσία, οι διασώστες ανασύρουν θύματα από τα συντρίμμια της έδρας της τοπικής διοίκησης. Άλλοι 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Δευτέρα στην ίδια πόλη.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον είπε ότι ο βομβαρδισμός του Χαρκίβ του θυμίζει τις επιθέσεις των Σέρβων στο Σαράγεβο, τη δεκαετία του 1990, προσθέτοντας ότι τέτοιες επιθέσεις ενώνουν τον κόσμο εναντίον της Ρωσίας.

«Μου θυμίζει, αν θυμάστε, τον βομβαρδισμό της αγοράς του Σαράγεβο από τους Σέρβους, τον βομβαρδισμό αθώων ανθρώπων στη Βοσνία, μου δίνει αυτήν την αίσθηση μιας ωμότητας που διαπράττεται σκόπιμα εναντίον ενός αστικού κέντρου», ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Εσθονία.

«Πιστεύω ότι ο κόσμος αηδιάζει με όσα συμβαίνουν και βλέπει ότι είναι αναγκαίο να αντισταθεί στη ρωσική επιθετικότητα και να στηρίξει τους Ουκρανούς», πρόσθεσε.









