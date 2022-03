Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία – Ζελένσκι: Να σταματήσουμε τον επιτιθέμενο το συντομότερο

Επικοινωνία Ζελένσκι – Μπάιντεν. Πετρέλαιο απελευθερώνουν οι ΗΠΑ, για να «αφοπλίσουν» τη Ρωσία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα να «σταματήσουμε τον Ρώσο επιτιθέμενο το συντομότερο δυνατό», κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής του συνομιλίας με τον Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν.

«Μόλις συνομίλησα με τον Αμερικανό πρόεδρο Πρέπει να σταματήσουμε τον επιτιθέμενο το συντομότερο δυνατό», έγραψε στο Twitter ο Ζελένσκι μετά από αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία, την έκτη ημέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

«Σας ευχαριστούμε για τη στήριξή σας», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος στην ανάρτησή του.

Just had a conversation with @POTUS. The American leadership on anti-Russian sanctions and defense assistance to Ukraine was discussed. We must stop the aggressor as soon as possible. Thank you for your support! — ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) March 1, 2022

Κατά τη συνομιλία τους, οι δύο πρόεδροι συζήτησαν κυρίως για τις κυρώσεις της Δύσης κατά της Ρωσίας και τη βοήθεια που παρέχουν οι ΗΠΑ και άλλες χώρες στην Ουκρανία σε θέματα άμυνας, πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Μίλησα με τον Πρόεδρο Ζελένσκι για συζητήσαμε τη συνεχή υποστήριξή μας στην Ουκρανία - στην οποία συμπεριλαμβάνεται η βοήθεια στην ασφάλεια και η ανθρωπιστική βοήθεια – για να αντιμετωπίσει τη ρωσική επιθετικότητα. Η Ρωσία είναι υπεύθυνη και οι κυρώσεις μας έχουν ήδη τεράστιο αντίκτυπο», έγραψε ο Προέδρος των ΗΠΑ στο twitter.

I just spoke with President Zelenskyy to discuss our continued support for Ukraine — including security assistance and humanitarian aid — as it defends itself against Russian aggression. We will hold Russia accountable, and our sanctions are already having a devastating impact. pic.twitter.com/9X9x07QbD0 — President Biden (@POTUS) March 1, 2022

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών είχε διάρκεια περίπου 30 λεπτών.

Οι ρωσικές δυνάμεις μπήκαν στην πόλη Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία, όμως οι Ουκρανοί ελέγχουν ακόμη το κτίριο της τοπικής διοίκησης, ανέφερε ένας σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών, ο Βαντίμ Ντενισένκο, μιλώντας στην τηλεόραση.

Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε σήμερα ότι θα αποδεσμεύσει 30 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου σε μια προσπάθεια να στηρίξει τη διεθνή αγορά ενέργειας εν μέσω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, με τις ΗΠΑ να τονίζουν ότι θα λάβουν περαιτέρω μέτρα όσο χρειαστεί.

«Είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε κάθε εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας για να περιορίσουμε τη διαταραχή του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού ως αποτέλεσμα των ενεργειών του προέδρου Πούτιν», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι σε ανακοίνωσή της νωρίτερα.

«Θα συνεχίσουμε επίσης τις προσπάθειές μας για να εμποδίσουμε τη Μόσχα να χρησιμοποιεί ως όπλα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι ΗΠΑ και 30 χώρες μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας συμφώνησαν να αποδεσμεύσουν 60 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα για να σταθεροποιήσουν την παγκόσμια αγορά ενέργειας, ανέφερε σε ξεχωριστή δήλωση το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ.

«Είμαστε έτοιμοι να λάβουμε πρόσθετα μέτρα εάν το επιβάλλουν οι συνθήκες», δήλωσε η υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Τζένιφερ Γκράνχολμ.

