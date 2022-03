Τεχνολογία - Επιστήμη

Νανορομπότ απομακρύνουν την ρύπανση από το νερό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανοίγει ο δρόμος για νέες τεχνολογίες απορρύπανσης από χημικές ουσίες.



Ερευνητές ανακοίνωσαν ότι δημιούργησαν μαγνητικά και ευαίσθητα στη θερμοκρασία νανορομπότ, τα οποία είναι ικανά να αφαιρέσουν τους ρύπους από το νερό. Ανοίγει, έτσι, ο δρόμος για νέες τεχνολογίες απορρύπανσης από χημικές ουσίες.

Οι ερευνητές από την Τσεχία, τη Ν. Κορέα και την Ταϊβάν, με επικεφαλής τον Μάρτιν Πούμερα του Κέντρου Εξελιγμένων Λειτουργικών Νανορομπότ του Πανεπιστημίου Χημείας και Τεχνολογίας στην Πράγα, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Nature Communications», δημιούργησαν νανορομπότ, αφενός από πολυμερές υλικό (PTBC) ευαίσθητο στη θερμοκρασία αφετέρου από σωματίδια οξειδίου του σιδήρου που καθιστούν τα ρομπότ μαγνητικά. Έτσι, είναι σε θέση να λειτουργήσουν σαν μικροσκοπικά «χέρια» και να «μαζέψουν» τη χημική ρύπανση.

Τα βαρέα μέταλλα και τα διάφορα παρασιτοκτόνα φάρμακα στη γεωργία που καταλήγουν στο νερό αποτελούν σοβαρό πρόβλημα για το περιβάλλον και την υγεία. Τα πειράματα έδειξαν ότι τα εν λόγω νανορομπότ είναι σε θέση να αφαιρέσουν από το νερό τόσο το μέταλλο αρσενικό όσο και το κοινό ζιζανιοκτόνο ατραζίνη.

Η ικανότητα απορρύπανσης εξαρτάται από τη θερμοκρασία του νερού: Στους 5 βαθμούς Κελσίου τα νανορομπότ διασκορπίζονται, αλλά στους 25 βαθμούς συναθροίζονται όλα μαζί και μπορούν να παγιδεύσουν τους ρύπους. Αφού κάνουν τη δουλειά τους, μετά τα νανορομπότ μπορούν να απομακρυνθούν από το νερό με τη χρήση μαγνητών. Στη συνέχεια είναι δυνατό να επαναχρησιμοποιηθούν.