Ουκρανία: Πυροβόλησαν το κομβόι με τους Έλληνες (βίντεο)

Η συγκλονιστική περιγραφή του απεσταλμένου του ΑΝΤ1 Χρήστου Μαζανίτη, που βρίσκεται μεταξύ των Ελλήνων που αφήνουν τη Μαριούπολη.

Αλλαγή στο σχέδιο διαφυγής των Ελλήνων από τη Μαριούπολη, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στην Ουκρανία, αποφασίστηκε καθ’οδόν προς τη Μολδαβία, όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1, Χρήστος Μαζανίτης.

Όπως είπε, το κομβόι των 66 ανθρώπων ξεκίνησε από τη Μαριούπολη με τους περισσότερους από αυτούς να είναι Έλληνες. Στο δρόμο όμως, έχουν προστεθεί πολλοί ακόμα, με τον αριθμό των οχημάτων να ξεπερνά πλέον τα 40. Μάλιστα, σε σημείο της διαδρομής, τα οχήματα δέχθηκαν πυρά από τους Ρώσους.

«Ξεκινήσαμε 66 άνθρωποι και έχουν προστεθεί πολλά αυτοκίνητα, όσοι είμαστε μαζί είναι είτε με ελληνικά διαβατήρια ή διαβατήρια άλλων χωρών», περιέγραψε ο δημοσιογράφος του ΑΝΤ1, σημειώνοντας πως μεταξύ τους βρίσκονται δημοσιογράφοι από τη Μεγάλη Βρετανία και τις ΗΠΑ και πλέον τα αυτοκίνητα ξεπερνούν τα 40.

Όπως είπε, το κονβόι ξεκίνησε προς τα δυτικά και μετά το πρώτο μπλόκο Ουκρανών, προχώρησε προς το δεύτερο, που ήταν Ρώσων.

«Στο 2ο μπλόκο πέσαμε σε Ρώσους και αυτονομιστές. Ουλαμός αρμάτων, 20 θωρακισμένα οχήματα, δεκάδες πάνοπλους Ρώσους στρατιώτες.

Γύρισαν το πυροβόλο και σημάδευαν τα πρώτα δύο οχήματα. Ένα άρμα επίσης σημάδευε το πρώτο αυτοκίνητο. Περικυκλωθήκαμε από στρατιώτες.

Μετά από διαπραγματεύσεις 20 λεπτών και μετά από ελέγχους χαρτιών και βαλίτσες» μας άφησαν να φύγουμε.

Με κατεύθυνση δυτικά και λίγο πριν φτάσουν στο χωριό που πήγαιναν, διαπίστωσαν ότι αυτό είχε βομβαρδιστεί.

«Άνοιξαν πυρ κατά της αυτοκινητοπομπής, χτύπησαν δύο αυτοκίνητα , στο ένα ήταν δύο γυναίκες με τα παιδιά τους», είπε.

Ερωτηθείς για το πόσες ώρες θα κάνουν να φτάσουν στη Μολδαβία, είπε πως «αν μπορέσουμε να εφοδιάσουμε, θα προχωρήσουμε, αν δε βρούμε θα μείνουμε σε κάποιο χωριό

Μιλάμε για μέρες ταξιδιού, για να φτάσουμε στη Μολδαβία και με απαγόρευση της κυκλοφορίας», θα χρειαστούν μέρες.

