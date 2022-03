Πολιτική

Μαριέττα Γιαννάκου: Συγκίνηση στο “τελευταίο αντίο”

Ο επικήδειος του Πρωθυπουργό προς την πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας.

Το «τελευταίο αντίο» στη Μαριέττα Γιαννάκου είπαν στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, συγγενείς, φίλοι, συνοδοιπόροι της και μη από την πολιτική καθώς και πλήθος κόσμου. Η επικήδειος ακολουθία τελέστηκε παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, υπουργών, βουλευτών και στελεχών της ΝΔ.

«Ακόμα δεν μπορώ να μιλώ σε ενεστώτα χρόνο. Κάνεις μας δεν μπορεί να συμβιβάσει με τη σκέψη ότι έφυγες», είπε εκφωνώντας τον επικήδειο λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Μαριέττα Γιαννάκου είχε ξεπεράσει πολλές δοκιμασίες και όλοι θεωρούσαμε ότι και αυτή η δοκιμασία θα ήταν σκληρή αλλά κερδισμένη.

«Αποδείχθηκε ύστατη όσο γενναία κι αν ήταν. Είναι το κλείσιμο ενός κύκλου δημόσιας και ιδιωτικής ζωής που δύσκολα ξεχώρισαν», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης ο οποίος αναφέρθηκε στην αποφασιστικότητα της Μαριέττας Γιαννάκου και το μανιάτικο πείσμα της. Ο πρωθυπουργός μίλησε για τη δραστηριοποίησή της στην ΟΝΝΕΔ, την αφοσίωσή της στην επιστήμη, την προσφορά της στη Βουλή και το ευρωκοινοβούλιο.

«Κοσμούσε τις κυβερνήσεις. Ποτέ δεν είπε όχι σε κανένα προσκλητήριο. Δεν αρνήθηκε καμία ευθύνη. Είχε σπάνια ευρύτητα γνώσεων και διακρινόταν για τις καθαρές και απτές επιλογές της. Με μια ευγένεια που χρόνια πριν διαμόρφωσε ένα μοναδικό παράδειγμα πολιτικής συμπεριφοράς και τη συνόδευε με λόγο ριζοσπαστικό. Έδειξε ότι η προοδευτική αντίληψη δεν είναι σύνθημα ή ένταξη σε πολιτικό χώρο. Είναι στάση ζωής», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πρόσθεσε επίσης για τη Μαριέττα Γιαννάκου ότι απαντούσε με σαφή επιχειρήματα στους πολιτικούς της αντιπάλους και όχι στους προσωπικούς εχθρούς και ήταν ανυποχώρητη πολέμια του δογματισμού.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις βαθιές τομές που έφερε ως υπουργός παιδείας με τεράστιες αντιδράσεις από εντελώς αντίθετους πολιτικούς χώρους. «Ο πολιτικός κόσμος τη στήριξε τότε λιγότερο από ό,τι της άξιζε. Είναι πράγματι εθνική πρόοδος ότι οι μεταρρυθμίσεις της δικαιώθηκαν», συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης σημειώνοντας πως σε άλλες θέσεις η Μαριέττα Γιαννάκου άφησε το δικό της αποτύπωμα.

«Ήταν πρότυπο αυτοδημιούργητης πολιτικού και δυναμικής γυναίκας. Έφυγε όρθια με τη σκέψη στο μέλλον της κόρης της. Η Ζωή δεν θα είναι ποτέ μόνη της. Όλοι μένουμε πιο μόνοι χωρίς έναν άνθρωπο που έδωσε πολλά και είχε να δώσει ακόμα πολλά περισσότερα. Θα μας συνοδεύει το χαμόγελο της», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

