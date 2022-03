Life

Καθαρά Δευτέρα: Συμβουλές για το πέταγμα του χαρταετού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εν όψει της Καθαράς Δευτέρας, ο ΔΕΔΔΗΕ δίνει συμβουλές για το τι μπορείτε να κάνετε εάν ο χαρταετός σας τυλιχθεί σε καλώδια.

Την προσοχή των πολιτών στο πέταγμα του χαρταετού εφιστά ο ΔΕΔΔΗΕ ενόψει του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας.

Ο Διαχειριστής συμβουλεύει να μην πετάτε το χαρταετό σας κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και διακοπής της παροχής ρεύματος στη γύρω περιοχή.

Αν ο χαρταετός μπλεχτεί στα καλώδια, τότε:

1. μην επιχειρήσετε να τον απελευθερώσετε τραβώντας τον σπάγκο ή χρησιμοποιώντας άλλα αντικείμενα, ακόμη και ξύλινα

2. μην προσπαθήσετε να αναρριχηθείτε πάνω σε ικριώματα ή στύλους διανομής ηλεκτρικού ρεύματος ή ηλεκτροφωτισμού, ούτε και σε σημεία που βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια.

Σε κάθε περίπτωση που θα χρειαστείτε βοήθεια, ειδοποιείστε τις βλάβες του ΔΕΔΔΗΕ μέσω των τηλεφωνικών γραμμών 800 400 4000 και 11500 (Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης & Βλαβών), μέσω της εφαρμογής κινητού MyDEDDIEApp η μέσω της online δήλωσης βλάβης στην ιστοσελίδα www.deddie.gr

Εναλλακτικά επικοινωνήστε με το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Για την ταχεία αποκατάσταση τυχόν βλαβών από το πέταγμα των χαρταετών, ο ΔΕΔΔΗΕ θα έχει αυξημένα συνεργεία σε όλες τις Υπηρεσίες του ανά την επικράτεια.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Μνημόσυνο για τα τρία παιδιά υπό το βλέμμα της Αστυνομίας (εικόνες)

Μελίνα Μερκούρη: Σαν σήμερα πέθανε η “τελευταία Ελληνίδα θεά”

Έγκλημα στην Ανδραβίδα - ΕΛΑΣ: Το χρονικό της τραγωδίας (εικόνες)