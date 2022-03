Life

“The 2Night Show” - Αντίνοος Αλμπάνης: Η περιπέτεια με τον καρκίνο και οι αλλαγές στην ζωή του

Θυμάται τις απορρίψεις που έχει εισπράξει στη δουλειά του, αλλά και την ταπείνωση που έχει νιώσει σε συνεργασίες του. Τι κοινό μοιράστηκαν στο παρελθόν με τον Δημήτρη Λάλο.



Το βράδυ της Τετάρτης ο Αντίνοος Αλμπάνης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή “The 2Night Show” και μίλησε για όλους και για όλα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Μεταξύ άλλων, ο Αντίνοος Αλμπάνης αναφέρθηκε στις αλλαγές που έφερε στη ζωή του η περιπέτεια με τον καρκίνο. Μάλιστα, ο ηθοποιός είπε πόσο άλλαξε η συμπεριφορά του από αυτό το πρόβλημα της υγείας του.

«Νομίζω ότι είναι σημαντικό επειδή εμείς κάνουμε αυτή τη δουλειά που η σχέση μας με το κοινό είναι πολύ συγκεκριμένη, το να νιώθει το κοινό ότι είμαστε ανθρώπινοι. Να σου θυμίσω ότι όταν εσύ έγραψε το βιβλίο το δικό σου, όλοι είχαμε στο μυαλό μας έναν Γρηγόρη ο οποίος είναι άτρωτος, είναι πολύ λαμπερός, επαγγελματίας. Όταν εσύ λοιπόν εξέθεσες το κομμάτι της ψυχολογικής σου κατάστασης ξαφνικά, εμείς ήρθαμε σε επαφή με εσένα, με έναν άλλον τρόπο. Νομίζω κάτι αντίστοιχο έγινε και με την δική μου περίπτωση. Ήταν τρωτά δικά μου σημεία με τα οποία μπορούσαν να ταυτιστούνε. Δεν είναι τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο», είπε ο Αντίνοος Αλμπάνης.

«Μετά την περιπέτεια της υγείας μου αποφάσισα να είμαι πιο εξωστρεφής και πιο ειλικρινής με τους ανθρώπους. Γιατί περνάνε τα χρόνια, μεγαλώνουμε και αυτό που καταλαβαίνω στο τέλος της ημέρα είναι ότι έχω πολύ ανάγκη τη συντροφιά, την παρέα και τους ανθρώπους και όσο αυτά τα κρατάμε για εμάς γίνονται πιεστικά καρκινώματα. Δεν είναι φυσιολογικό και δεν είναι υγιές. Είναι καλό να επικοινωνούμε το πρόβλημά μας, γιατί στο τέλος της μέρας αν δεν βοηθηθείς και από κάποιον, δεν έχουμε έρθει με κάποιο εγχειρίδιο σε αυτή τη ζωή να ξέρουμε από πριν πως να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα.

Ήμουν πάρα πολύ αυτάρκης, είχα χτίσει ένα πολύ ωραίο “κάστρο” στο σπίτι μου το οποίο το έλεγχα με τρομακτική ακρίβεια, ήξερα που είναι τι και για ποιο λόγο, πότε θα έρθει μια παρέα να περάσουμε καλά και πότε θα τους διώξω για να μείνω μόνος μου.

Όλα ήταν μελετημένα πολύ καλά. Αυτό το κάστρο δημιουργεί μία ψευδαίσθησή ευτυχίας και ηρεμίας. Δεν γίνεται ένας άνθρωπος να ζει μόνος του, είναι επίπλαστο. Όσο περνάει ο χρόνος αυτή η λύτρωση είναι που μου δίνει χαρά, το ότι δεν ντρέπομαι να συζητάω πράγματα, να τους κοιτάζω στα μάτια και επικοινωνώ αυτό που μου συμβαίνει. Είναι ωραίο να τη μοιράζεται τη ζωή.

Στην περιπέτειά μου κατάλαβα ότι οι άνθρωποι μπορούν να σου συμπαρασταθούν όσο εσύ τους επιτρέπεις. Όσο εγώ δεν τους επέτρεπα του άφησαν σε μία απόσταση και αυτοί απλώς δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι.

Όταν εγώ επέλεξα να ανοίξω την αγκαλιά μου και να δεχτώ την φροντίδα του τότε όλοι ήταν παρόντες και αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Πολλές φορές ζούμε σαν να μας χρωστάει η ζωή ενώ δεν μας χρωστάει. Πρέπει να φροντίζουμε για την ευτυχία μας. Η ζωή είναι μια δύσκολη διαδικασία που μόνο εμείς οι ίδιοι πρέπει να φροντίσουμε γι’ αυτήν», εξομολογήθηκε ο Αντίνοος Αλμπάνης.

