“Το Πρωινό” – Απαγωγή από Ντράφι: Τα λύτρα που δόθηκαν για τον Κυπαρίσση (βίντεο)

Λεπτομέρειες για το θρίλερ με την απαγωγή του επιχειρηματία από το Ντράφι έρχονται στο φως. Πώς αφέθηκε ελεύθερος.

Τέλος στο θρίλερ που διήρκεσε περίπου δύο μήνες με την απαγωγή του επιχειρηματία δόθηκε το πρωί της Παρασκευής.

Οι απαγωγείς διαπραγματεύονταν για καιρό με τον αδερφό του και από τα 2 εκατ. ευρώ, έπεσε στο 1 εκατ.

Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής "Το Πρωινό" τελικά μετά από τη σπαρακτική έκκληση της μητέρας του επιχειρηματία Γιώργου Κυπαρίσση, αφέθηκε ελεύθερος σήμερα καταβάλοντας η οικογένειά του λύτρα ύψους 800.000 ευρώ.

Στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τους απαγωγείς, σύμφωνα με πληροφορίες της Κέλλης Χεινοπώρου, μεγάλη σημασία είχε ο χειρισμός της οικογένειάς του, της μητέρας του και του αδερφού του.

Μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις, το ποσό έπεσε ακόμη και στις 700.000 ευρώ κάτι που δεν άρεσε στους απαγωγείς και για λίγο καιρό έκοψαν κάθε είδους επικοινωνία.

Ο επιχειρηματίας, αφέθηκε ελεύθερος το πρωί της Παρασκευής στην περιοχή του Τατοϊου και μάλιστα μετέβη με ταξί στη ΓΑΔΑ Φαίνεται να είναι καλά στην υγεία του.

