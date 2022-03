Τεχνολογία - Επιστήμη

Μπασανόσαυρος: Ανακαλύφθηκε ο αρχαιότερος στεγόσαυρος στη Γη

Τα στοιχεία που ανακοίνωσαν Κινέζοι και Βρετανοί επιστήμονες για το αρχαιότερο είδος δεινοσαύρου που έχει ποτέ ανακαλυφθεί.

Κινέζοι και Βρετανοί επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι ανακάλυψαν στην Κίνα έναν σχετικό μικρό (μήκους 2,8 μέτρων από τη μύτη έως την ουρά) αλλά τρομερό στην όψη στεγόσαυρο, τον Μπασανόσαυρο, που ζούσε στη Γη πριν περίπου 168 εκατομμύρια χρόνια στη διάρκεια της Μέσης Ιουρασικής Περιόδου. Πρόκειται για τον αρχαιότερο στεγόσαυρο που έχει ανακαλυφθεί στην Ασία και ίσως σε όλο τον κόσμο, κάτι που δείχνει ότι γενικότερα οι στεγόσαυροι πιθανώς πρωτοεμφανίστηκαν στην Ασία.

Οι ερευνητές, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό παλαιοντολογίας «Journal of Vertebrate Paleontology», ανακάλυψαν απολιθωμένα οστά της πλάτης, των ώμων, των ισχίων, των ποδιών και των πλευρών του Μπασανόσαυρου (Bashanosaurus primitivus). Το όνομα «Μπασάν» αναφέρεται στην αρχαία ονομασία της περιοχής του Τσονγκίνγκ στην Κίνα, όπου βρέθηκε ο στεγόσαυρος.

Οι στεγόσαυροι αναγνωρίζονται από τις μεγάλες κεράτινες πλάκες στην πλάτη τους, τη μακριά ουρά τους και το μικροσκοπικό κεφάλι τους. Ήταν τετράποδοι, φυτοφάγοι και απολιθώματά τους έχουν βρεθεί σε όλες τις ηπείρους πλην Αυστραλίας και Ανταρκτικής. Μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί 14 είδη στεγόσαυρων και ο Μπασανόσα

