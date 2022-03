Life

Lamanif: Δικογραφία κατά πέντε για το ροζ βίντεο

Η υπόθεσή του είχε συγκλονίσει. Ο εκβιασμός και η υπόθεση της εξαφάνισης.

Με τον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος πέντε ατόμων έκλεισε η πολύμηνη έρευνα της Δίωξης Εκβιαστών Θεσσαλονίκης, αναφορικά με καταγγελία εικοσιπεντάχρονου μουσικού για ροζ βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται ο ίδιος και το οποίο φέρεται να διακινήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με συνέπεια να διασυρθεί δημοσίως.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ, η δικογραφία -που θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών- περιλαμβάνει μια γυναίκα 31 ετών και τέσσερις άνδρες, εκ των οποίων δύο 23χρονοι, ένας26xρονος κι ένας 27χρονος. Τα αδικήματα συνδέονται με παραβίαση προσωπικών δεδομένων, απόπειρα εκβίασης, συκοφαντική δυσφήμιση και παραβίαση απορρήτου επικοινωνιών.

Μετά τη φερόμενη διαρροή του ροζ βίντεο, στις αρχές του περσινού Φεβρουαρίου, τα ίχνη του μουσικού είχαν εξαφανιστεί κι ο ίδιος είχε εκφράσει μέσω διαδικτυακών αναρτήσεων την πρόθεσή του να βάλει τέλος στη ζωή του καταγγέλλοντας παράλληλα την ύπαρξη κυκλώματος, που κατά τα λεγόμενά του, βρίσκεται πίσω από την υπόθεση. Ύστερα από πέντε μέρες εξαφάνισης εντοπίστηκε από ειδική ομάδα της αστυνομίας, που είχε συσταθεί γι' αυτό τον σκοπό και μεταφέρθηκε για νοσηλεία. Τον τελευταίο καιρό ο μουσικός ζει στη Γερμανία.

