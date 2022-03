Οικονομία

Open Car: Λειτουργεί η δημόσια πλατφόρμα - Στην “τσιμπίδα” όλοι οι παραβάτες

Ποια στοιχεία είναι διαθέσιμα σε όλους για κάθε αυτοκίνητο και πως μπορεί κάποιος να αποφύγει τα πρόστιμα.

Το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ανακοίνωσαν την έναρξη της λειτουργίας της online πλατφόρμας Open Car.

Στην online πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση ενός οχήματος το οποίο κατέχει Ελληνική άδεια κυκλοφορίας.

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται είναι οι παρακάτω:

αν το όχημα είναι σε κίνηση / ακινησία ή έχει κλαπεί

αν είναι ασφαλισμένο / ανασφάλιστο, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης ασφάλισης

το χρώμα, τον κατασκευαστή και τον τύπο

Για την είσοδο στην πλατφόρμα δεν απαιτείται αυθεντικοποίηση και η αναζήτηση πραγματοποιείται με βάση μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος. Να σημειωθεί πως δεν παρουσιάζονται τα στοιχεία ταυτότητας των ιδιοκτητών ή κατόχων των οχημάτων ούτε στοιχεία οφειλών από τέλη κυκλοφορίας. Πρόστιμα για Ασφάλειες, Τέλη Κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ Σε λειτουργία και οι νέες ψηφιακές πλατφόρμες «myAuto» και «Audit-Car» οι οποίες θα βάλουν ένα τέλος στους παραβάτες ιδιοκτήτες οχημάτων. Όσοι μέχρι πρωτινός γλίτωναν από τις υποχρεώσεις ασφάλισης, τελών κυκλοφορίας και ελέγχων ΚΤΕΟ, πλέον θα λαμβάνουν τσουχτερά πρόστιμα online. Αυτό αφορά ειδικά τον μεγάλο αριθμό ανασφάλιστων τα οποία αγγίζουν τα 700 χιλιάδες οχήματα. Μέσω της online υπηρεσίας "myAuto", οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε πληροφορίες που αφορούν στο όχημα τους και σχετίζονται ιδιαιτέρως με: την ημερομηνία έκδοσης και ανάκτησης της άδειας κυκλοφορίας και τα λοιπά βασικά στοιχεία αυτής

την ημερομηνία καταβολής τελών κυκλοφορίας

την περίοδο ασφαλιστικής κάλυψης σε ισχύ και το ιστορικό ασφαλιστικών αποζημιώσεων

το ιστορικό Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό αν το όχημα εισήχθη μεταχειρισμένο, με βάση τις διελεύσεις και τα διανυθέντα χιλιόμετρα

τον τύπο και το μοντέλο του οχήματος

τη θέση του οχήματος σε προσωρινή ακινησία

τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος

την ένταξή του στο Μητρώο Κλεμμένων Οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας. Στις ίδιες πληροφορίες έχουν πρόσβαση και τα όργανα ελέγχου οχημάτων μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Audit-Car» και θα υποβάλλονται τα ανάλογα πρόστιμα στους παραβάτες. Ασφάλισε το όχημα σου από 5€/μήνα και γλίτωσε τα τσουχτερά πρόστιμα Οι οδηγοί πλέον μπορούν εύκολα και γρήγορα να συγκρίνουν Online όλα τα πακέτα της ασφαλιστικής αγοράς και να αγοράσουν ασφάλεια αυτοκινήτου από μόλις 5€/μήνα και να αποφύγουν τα τσουχτερά πρόστιμα για τα ανασφάλιστα.