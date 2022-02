Οικονομία

Open Car: η πλατφόρμα για όλα τα οχήματα

Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε ο ιστότοπος για την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με οχήματα, χωρίς να απαιτούνται κωδικοί. Ποιες πληροφορίες μπορεί να βρει ο επισκέπτης.

Τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι «τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία η νέα υπηρεσία Open Car. Πρόκειται για την πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να αναζητούν πληροφορίες σχετικά με οχήματα τα οποία διαθέτουν πινακίδες που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα. Η υπηρεσία βρίσκεται στο gov.gr, στην ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα» και την υποενότητα «Μετακινήσεις». Εναλλακτικά, οι πολίτες μπορούν να εισέλθουν στην υπηρεσία απευθείας, στο opencar.services.gov.gr.

Οι πληροφορίες στις οποίες έχει πρόσβαση ο χρήστης της υπηρεσίας είναι οι ακόλουθες:

αν το όχημα είναι σε κίνηση / ακινησία ή έχει κλαπεί

αν είναι ασφαλισμένο / ανασφάλιστο, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης ασφάλισης και

καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης ασφάλισης και το χρώμα, ο κατασκευαστής και ο τύπος του οχήματος.

Σημειώνεται ότι μέσω της υπηρεσίας Open Car δεν παρέχονται πληροφορίες για τα στοιχεία ταυτότητας των ιδιοκτητών ή κατόχων των οχημάτων, ούτε στοιχεία τυχόν οφειλών από τέλη κυκλοφορίας. Για την είσοδο στην πλατφόρμα δεν απαιτείται αυθεντικοποίηση και η αναζήτηση πραγματοποιείται με βάση μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET)».

