Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Σαββατοκύριακο με βροχές και χιόνια

Τι προβλέπει το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για το Σαββατοκύριακο.

Από το Σάββατο (05-03-2022) προβλέπεται επιδείνωση του καιρού που θα επηρεάσει κυρίως τη δυτική και βόρεια χώρα με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και με κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτιο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Πιο αναλυτικά:

Α. Σάββατο (05-03-2022)

α) Κατά τόπους ισχυρές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα έντονες καταιγίδες θα εκδηλωθούν, από το μεσημέρι στη δυτική Ελλάδα, την κεντρική Στερεά, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

β) Κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της Ηπείρου, της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς και της Θεσσαλίας.

Β. Κυριακή (06-03-2022)

α) Κατά τόπους ισχυρές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα έντονες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη δυτική Ελλάδα, την κεντρική Στερεά, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Τα ισχυρά φαινόμενα θα εξασθενήσουν μέχρι το μεσημέρι στα δυτικά και μέχρι το βράδυ στις υπόλοιπες περιοχές.

β) Κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά και ημιορεινά της Ηπείρου, της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και στα ορεινά της Θεσσαλίας και μέχρι το βράδυ στα ορεινά και ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

