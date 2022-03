Κόσμος

Έγκλημα στην Ανδραβίδα: Συνελήφθη ο βασικός ύποπτος

Προσήχθη και ανακρίνεται ο 60χρονος σπιτονοικοκύρης του ζευγαριού, βασικός ύποπτος για το τετραπλό έγκλημα. Πού εντοπίστηκε.

Έπειτα από μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας εντοπίστηκε στην Πάτρα ο 60χρονος ο οποίος προσήχθη και εξετάζεται στην αστυνομική διεύθυνση Αχαΐας για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας στην Ανδραβίδα της Ηλείας, με θύματα τα μέλη τετραμελούς οικογένειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 60χρονος εντοπίστηκε τις βραδινές ώρες χθες Παρασκευή σε περιοχή της Ηλείας και αμέσως τέθηκε υπό παρακολούθηση από την αστυνομία.

Στην συνέχεια αστυνομικοί ακολουθούσαν το αυτοκίνητό του κατά τη διάρκεια της διαδρομής του προς την Πάτρα, ενώ παράλληλα είχαν κινητοποιηθεί άλλες αστυνομικές δυνάμεις.

Όταν ο 60χρονος έφθασε στην Πάτρα, κατευθύνθηκε προς την λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου.

Στο ύψος του παμπελοποννησιακού σταδίου, οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο σταμάτησαν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 60χρονος και τον προσήγαγαν στην αστυνομική διεύθυνση.