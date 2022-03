Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΗΠΑ: Τα περισσότερα παιδιά έχουν μολυνθεί

Τι αναφέρει σχετική μελέτη των CDC.

Μελέτη που δημοσιοποιήθηκε από τα ομοσπονδιακά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), τον κυριότερο φορέα δημόσιας υγείας των ΗΠΑ, υποδεικνύει πως τα περισσότερα παιδιά στη χώρα έχουν μολυνθεί από τον νέο κορονοϊό, σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post.

Πάνω από 140 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν μολυνθεί από τον SARS-CoV-2, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που περιέχει η έκθεση αυτή, η οποία βασίζεται σε εξετάσεις αίματος που αποκάλυψαν την παρουσία αντισωμάτων. Συγκριτικά, επισήμως έχουν καταγραφεί κάπου 79,15 εκατ. εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα.

Οι εκτιμήσεις αυτές υποδεικνύουν πως περίπου το 43% των πολιτών των ΗΠΑ έχουν μολυνθεί από τον ιό. Ωστόσο, ο δείκτης των μολύνσεων είναι πολύ υψηλότερος στα μικρά παιδιά και στα παιδιά στην εφηβεία: ανέρχεται στο 58% στις ηλικιακές κατηγορίες 0-11 ετών και 12-17 ετών, κατά τη μελέτη.

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα η οποία καταγράφει μακράν τον βαρύτερο απολογισμό θυμάτων εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού παγκοσμίως: έχουν υποκύψει εξαιτίας της COVID-19 σχεδόν 957.000 άνθρωποι.

