Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: BBC και Bloomberg διακόπτουν τη μετάδοσή τους στη Ρωσία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δυτικά μέσα ενημέρωσης εγκαταλείπουν τη Ρωσία μετά το νόμο Πούτιν περί «ψευδών ειδήσεων».

Δυτικά μέσα ενημέρωσης αναστέλλουν τις δραστηριότητές τους στη Ρωσία μετά την υιοθέτηση νόμου στη χώρα που ποινικοποιεί τη μετάδοση «ψευδών ειδήσεων» για τον στρατό και την εισβολή στην Ουκρανία.

Το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg News ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι αναστέλλει τις δραστηριότητες των δημοσιογράφων του στη Ρωσία.

«Με μεγάλη θλίψη αποφασίσαμε να αναστείλουμε προσωρινά το έργο της συλλογής πληροφοριών στη Ρωσία», δήλωσε ο διευθυντής σύνταξης του Bloomberg Τζον Μικλτουέιτ σε άρθρο του που αναρτήθηκε στον ιστότοπο.

Ο νέος νόμος, τον οποίο υπέγραψε χθες ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, προβλέπει αυστηρές ποινές κάθειρξης έως και 15 ετών για τη διάδοση «ψευδών πληροφοριών» για τον στρατό, εν μέσω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Το κείμενο αυτό προβλέπει επίσης ποινές κάθειρξης για όποιον ζητά να επιβληθούν κυρώσεις στη Ρωσία, με τον νόμο να στοχεύει και τους απλούς πολίτες και όχι μόνο τους δημοσιογράφους ή άλλους επαγγελματίες της ενημέρωσης.

«Η αλλαγή στον ποινικό κώδικα, η οποία φαίνεται να έχει σχεδιαστεί για να μετατρέψει οποιονδήποτε ανεξάρτητο δημοσιογράφο σε εγκληματία (…) καθιστά αδύνατο να συνεχίσουμε να προσποιούμαστε ότι κάνουμε δημοσιογραφία στη χώρα», πρόσθεσε ο Μικλτουέιτ.

Την ίδια απόφαση έλαβε και το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, το οποίο ανέστειλε τη μετάδοση των προγραμμάτων του στη Ρωσία «προκειμένου να εκτιμήσει την κατάσταση».

Λίγο νωρίτερα το βρετανικό BBC και η καναδική κρατική ραδιοτηλεόραση CBC/Radio Canada επίσης ανέστειλαν τις δραστηριότητες των δημοσιογράφων τους στη Ρωσία.

Ο γενικός διευθυντής του BBC Τιμ Ντέιβι δήλωσε ότι ο νέος νόμος «φαίνεται να ποινικοποιεί την ανεξάρτητη δημοσιογραφία».

Το Κρεμλίνο έχει κατηγορήσει το BBC ότι διαδραματίζει «έναν αποφασιστικό ρόλο στην υπονόμευση της σταθερότητας και της ασφάλειας της Ρωσίας».

Κλείσιμο ανεξάρτητων ρωσικών μέσων

Χθες Παρασκευή η ρωσική αρχή τηλεπικοινωνιών Roskomnadzor διέταξε τον αποκλεισμό του Facebook στη Ρωσία, κατηγορώντας την πλατφόρμα ότι «κάνει διακρίσεις» σε βάρος των ρωσικών μέσων ενημέρωσης, όπως το τηλεοπτικό δίκτυο του ρωσικού υπουργείου Άμυνας Zvezda και το πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti.

Πλέον δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο Facebook στη Ρωσία παρά μόνο μέσω VPN, με την αμερικανική εταιρεία να καταγγέλλει ότι «εκατομμύρια απλοί Ρώσοι θα στερηθούν σύντομα αξιόπιστη πληροφόρηση».

Παράλληλα η Roskomnadzor περιόρισε την πρόσβαση και στο Twitter, ενώ χθες Παρασκευή το πρωί είχε περιορίσει την πρόσβαση στο BBC, το γερμανικό δίκτυο Deutsche Welle, στο ρωσικό, ανεξάρτητο ειδησεογραφικό ιστότοπο Meduza, το Radio Liberty, που χρηματοδοτείται από το αμερικανικό Κογκρέσο, το Voice of America καθώς και άλλους ιστότοπους.

Την Πέμπτη το ανεξάρτητο διαδικτυακό τηλεοπτικό δίκτυο Dojd είχε ανακοινώσει την αναστολή της δραστηριότητάς του, ενώ ο εμβληματικός ραδιοφωνικός σταθμός Ηχώ της Μόσχα ανακοίνωσε την αυτοδιάλύσή του.

Ο ρωσικός οικονομικός ιστότοπος The Bell επίσης επεσήμανε χθες ότι αποφάσισε να μην καλύπτει τον πόλεμο στην Ουκρανία προκειμένου να προστατεύσει τους δημοσιογράφους του από ποινικές διώξεις.

Εξάλλου η ανεξάρτητη εφημερίδα Novaia Gazeta ανακοίνωσε ότι «αναγκάστηκε να διαγράψει περιεχόμενο» προκειμένου να αποφύγει τις κυρώσεις, αλλά πρόσθεσε ότι επιθυμεί «να συνεχίσει τη λειτουργία της».

Έρευνες, συλλήψεις

Οι ΗΠΑ εξέφρασαν «τη βαθιά τους ανησυχία» για τα πλήγματα στην ελευθερία της έκφρασης στη Ρωσία, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι.

Η χρονιά που πέρασε ήταν ήδη ιδιαίτερα σκληρή για τα ανεξάρτητα μέσα, την αντιπολίτευση και την κοινωνία των πολιτών στη Ρωσία.

Πολλά μέσα και δημοσιογράφοι χαρακτηρίστηκαν «πράκτορες του εξωτερικού», ενώ η ρωσική δικαιοσύνη ζήτησε τον Δεκέμβριο τη διάλυση της εμβληματικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Memorial, πυλώνα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία και θεματοφύλακα της μνήμης των εκατομμυρίων θυμάτων της ΕΣΣΔ.

Χθες η Memorial ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκαν έρευνες στα γραφεία της, όπως και σε αυτά της ΜΚΟ αρωγής προς τους πρόσφυγες «Επιτροπή Πολιτικής Αρωγής».

Εξάλλου, σύμφωνα με την ΜΚΟ OVD-Info, περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί στη Ρωσία --κυρίως στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη-- επειδή διαδήλωσαν κατά της εισβολής στην Ουκρανία.

Απέναντι σε όσους αντιτίθενται στην εισβολή αυτή ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ εκτίμησε χθες ότι «τώρα δεν είναι ώρα να διχαζόμαστε, είναι ώρα να ενωθούμε. Και να ενωθούμε γύρω από τον πρόεδρό μας».

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στην Ανδραβίδα: Συνελήφθη ο βασικός ύποπτος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Υπό ρωσικό “αποκλεισμό” η Μαριούπολη

Κακοκαιρία το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας