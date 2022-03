Πολιτική

Πόλεμος στην Ουκρανία - Μηταράκης στον ΑΝΤ1: η στήριξη των προσφύγων είναι μαραθώνιος

Όλα όσα δήλωσε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης σχετικά με την υποδοχή προσφύγων από την Ουκρανία.

Εκατοντάδες χιλιάδες είναι οι Ουκρανοί, που έφυγαν από τη χώρα τους μετά τη ρωσική εισβολή και ζητούν ασφάλεια σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, μίλησε στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" του ΑΝΤ1 σχετικάμε το σχέδιο υποδοχής των προσφύγων από την Ουκρανία.

Αρχικά ανέφερε: "Στη χώρα μας μέχρι στιγμής έχουν φτάσει 3155 πρόσφυγες από την Ουκρανία. Μία μεγάλη απόφαση ελήφθη για τους πρόσφυγες από την Ουκρανία, μπορεί για 12 μήνες να διαμείνει και να δουλέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση."

Όσον αφορά την πρώτη υποδοχή, ανέφερε: "Το σχέδιο στον Προμαχώνα είναι να είναι το σημείο της πρώτης υποδοχής για οικογένειες που χρειάζονται άμεσα στέγαση, ήδη φιλοξενούμε κάποιες γυναίκες με παιδιά. Έχουμε συνεργασία με το προξενείο της Ουκρανίας για την ταυτοποίηση των Ουκρανών που δεν έχουν έγγραφα και για όσους δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος άμεσα στα σύνορα."

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, "η στήριξη των Ουκρανών είναι μαραθώνιος. Η πολύ μεγάλη πλειοψηφία, δεν χρειάζεται κάτι άμεσα σε σχέση με τη στέγαση. Φιλοξενούνται μόλις 45 άτομα." και συνέχισε: "Καμία ευρωπαϊκή χώρα, δεν έχει βάλει περιορισμούς εμείς έχουμε υπολογίσει 30.000 άτομα. Υπάρχει και μία ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις απαντήσεις σε Ουκρανούς σχετικά με το δίκτυο υποδοχής στην Ελλάδα."

Όπως ανέφερε, οι ανάγκες δεν θα είναι τις πρώτες ημέρες ή τους πρώτους μήνες μόνο αλλά πρέπει να βρεθεί πλάνο μακροπρόθεσμα, εάν δηλαδή χρειαστεί να παραμείνουν για πάνω από 12 μήνες.

Σχετικά με την πρώτη υποδοχή των Ουκρανών προσφύγων μίλησε και ο Δήμαρχος Σιντικής, Φώτης Δομουχτσίδης ο οποίος ανέφερε σχετικά με τις εγκαταστάσεις: «Σήμερα συνεχίζεται η ροή και να έρχονται πρόσφυγες από την Ουκρανία... Όσον αφορά στις εγκαταστάσεις των δομών ο Δήμαρχος ανέφερε πως είναι «άψογες, τα περισσότερα σπίτια είναι με κλιματισμό. Η θέση της δομής δεν είναι καλή, όχι οι εγκαταστάσεις.»

