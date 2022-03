Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - Ψυχιατρικό Νοσοκομείο: κακουργηματική δίωξη σε γιατρό

Ποινική δίωξη σε 47χρονη γιατρό για τον θάνατο ασθενή. Τι συνέβη.

Ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση σε βαθμό κακουργήματος, άσκησε ο εισαγγελέας εις βάρος γιατρού του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, όπου την περασμένη Πέμπτη έχασε τη ζωή της μία τρόφιμος, ύστερα από επεισόδιο που φέρεται να προκάλεσε άλλος τρόφιμος.

Η 47χρονη κατηγορούμενη, επιβλέπουσα ψυχίατρος, είχε συλληφθεί με εισαγγελική εντολή. Οδηγήθηκε νωρίτερα ενώπιον του εισαγγελέα ποινικής δίωξης, που μετά την απαγγελία της κατηγορίας την παρέπεμψε να απολογηθεί σε ανακριτή.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο τρόφιμος με τον οποίο η θανούσα είχε επεισόδιο, φέρεται να είχε εμπλακεί προηγουμένως σε άλλο επεισόδιο με έναν ακόμη τρόφιμο, ο οποίος στη συνέχεια βρέθηκε στο κενό πέφτοντας από παράθυρο και νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβησαν όλα τα παραπάνω ερευνώνται, όπως και τα αίτια θανάτου της γυναίκας, ενώ παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση.

