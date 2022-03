Αθλητικά

Μπουντεσλίγκα: Η Μπάγερν Μονάχου “σκόνταψε” στο Μόναχο

Η Λεβερκούζεν έβαλε φρένο στους Βαυαρούς. Τι έγινε στο «ευρωπαϊκό ντέρμπι» Λειψία – Φράιμπουργκ.

Η Λεβερκούζεν πήρε το βαθμό της ισοπαλίας στο ντέρμπι του Μονάχου από την Μπάγερν Μονάχου (1-1), στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Bundesliga.

Ο Νίκλας Σίλε άνοιξε το σκορ για τους Βαυαρούς στο 16', αλλά η Λεβερκούζεν ισοφάρισε με αυτογκόλ του Τόμας Μίλερ στο 36ο λεπτό.

Από εκεί και πέρα ισόπαλο με το ίδιο σκορ έληξε το «ευρωπαϊκό» ντέρμπι στη Λειψία μεταξύ της τοπικής ομάδας και της Φράιμπουργκ, με τις δύο ομάδες να συνεχίζουν να διεκδικούν τη συμμετοχή τους στο Champions League της επόμενης σεζόν, ενώ τη νίκη της ημέρας πέτυχε η Αϊντραχτ Φρανκφούρτης, διαλύοντας με 4-1 τη Χέρτα στο Βερολίνο.

