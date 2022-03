NBA: Ο ΛεΜπρόν με 56 πόντους... εκτέλεσε τους Γουόριορς!

Μυθικός ΛεΜπρον Τζέιμς με 56 πόντους-ρεκόρ σεζόν- στη νίκη των Λέικερς.

Μυθικός ΛεΜπρόν Τζέιμς σημείωσε 56 πόντους-την καλύτερη επίδοση της σεζόν-, καθώς οι Λος Άντζελες Λέικερς επέζησαν από έναν ξέφρενο παιχνίδι, για να νικήσουν με 124-116 τους φιλοξενούμενους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

Οι πόντοι αυτοί ήταν οι περισσότεροι που σημείωσε ο Τζέιμς ως μέλος των Λέικερς, ενώ πέτυχε 50 και πλέον πόντους για 13ο παιχνίδι στην καριέρα του. Το προηγούμενο ρεκόρ του από τότε που πήγε στο Λος Άντζελες ήταν 51 πόντους στο Μαϊάμι το 2018.

Στο τρίτο παιχνίδι με το υψηλότερο σκορ της καριέρας του, ο Τζέιμς είχε εύστοχα 19 στα 31 σουτ δύο πόντων και 6 στα 11 τρίποντα. Ήταν ακόμη «καυτός» στη γραμμή των ελεύθερων βολών, με 12 στις 13, ενώ βρήκε επίσης χρόνο για 10 ριμπάουντ.

Το ρεκόρ καριέρας του Τζέιμς είναι 61 πόντους με το Μαϊάμι απέναντι στους Σάρλοτ Χόρνετς το 2014.

Στα 37 του χρόνια, ο ΛεΜπρόν έχει κατά μέσο όρο 28,8 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6,2 ασίστ ανά αγώνα. Σίγουρα δεν μπορεί πλέον να είναι τόσο εντυπωσιακός όσο κάποτε, ούτε οι τραυματισμοί βοηθούν, όμως επιβεβαιώνει ακόμα με τις εμφανίσεις του τον χαρακτηρισμό του «βασιλιά».

LeBron James finished with 56 pts & 10 rebs in the Lakers' 124-116 win over the Warriors.



At age 37, he is oldest player in NBA history to record at least 55 pts & 10 rebs in a game.



He's also the 1st Laker with a 55-10 game since Shaquille O'Neal in March 2000. pic.twitter.com/yik81ys8Wd