Πολιτική

Πέθανε ο Αντώνης Φούσας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου του Αντώνη Φούσα.

Ο γνωστός δικηγόρος και πρώην υπουργός Αντώνης Φούσας, έφυγε από τη ζωή την Κυριακή (6-3-2022), σε ηλικία 82 ετών.

Ο Αντώνης Φούσας γεννήθηκε και μεγάλωσε στο ακριτικό χωριό Ρεπετίστα του Δήμου Άνω Καλαμά Ιωαννίνων. Είναι έγγαμος με την Ελένη Φούσα και έχει δύο παιδιά, την Αθηνά και τον Κωνσταντίνο.

Σπούδασε νομικά και πολιτικές επιστήμες στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Είναι δικηγόρος Αθηνών (παρ’ Αρείω Πάγω) και ασχολείται ειδικότερα με την Ποινική Δικηγορία. Χειρίστηκε ιδιαίτερα σοβαρές ποινικές υποθέσεις, με γενικότερο ενδιαφέρον.

Μετά την πτώση της δικτατορίας το 1974, υπέβαλε πρώτος μήνυση κατά των πρωταιτίων του πραξικοπήματος και κατά των αυτουργών, για τα πρώτα θύματα κατά την 21-4-1967 (Β. Πεσλή, κ.λπ.), και καταδικάστηκαν σε πολυετείς καθείρξεις οι αυτουργοί.

Διετέλεσε Υπουργός: α) στην Υπηρεσιακή Κυβέρνηση του Προέδρου του Αρείου Πάγου Ιωάννη Γρίβα (1989), β) στην Οικουμενική Κυβέρνηση του Καθηγητή Ξενοφώντα Ζολώτα (1989-1990) και γ) στην Κυβέρνηση Προσωπικοτήτων, επίσης, του Καθηγητή Ξενοφώντα Ζολώτα (1990). Εκλέγεται βουλευτής από το 1993 (1996 και 2004) με το κόμμα της Ν.Δ. στο Νομό Ιωαννίνων.

Διετέλεσε εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (1987-1990) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων και επίσης είναι μέλος της Εταιρείας Ποινικού Δικαίου

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8-3-2022 και ώρα 15.00 μ.μ. στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας Ψυχικού και η ταφή του θα γίνει στη Ρεπετίστα Ιωαννίνων την Τετάρτη 9-3-2022.

Επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στην «ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ».

Πηγή: ipeirotika.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Πρωινοί Τύποι” - Μάζης: η Τουρκία έκανε τη “μπλόφα του αιώνα” (βίντεο)

Φωτιά σε εκκλησία (βίντεο)

Μελίνα Μερκούρη: Σαν σήμερα πέθανε η “τελευταία Ελληνίδα θεά”