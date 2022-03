Κόσμος

Εισβολή στην Ουκρανία - Ζελένσκι: Η Ρωσία ετοιμάζεται να βομβαρδίσει την Οδησσό

Τι δήλωσε σε νέο διάγγελμά του ο Ουκρανός πρόεδρος. Σφυρηλατούνται πόλεις "κλειδιά" στην Ουκρανία. Υπό πολιορκία το Κίεβο.

Ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις ετοιμάζονται να βομβαρδίσουν την Οδησσό, μια στρατηγική πόλη και το κύριο λιμάνι της Ουκρανίας, που βρίσκεται στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, προειδοποίησε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Θα είναι ένα στρατιωτικό έγκλημα. Θα είναι ένα ιστορικό έγκλημα», είπε ο Ζελένσκι σε βίντεο, καθώς ο ρωσικός στρατός, μετακινούμενος από την προσαρτημένη Κριμαία πιο ανατολικά, συνεχίζει την προέλασή του στη νότια Ουκρανία βομβαρδίζοντας πολλές πόλεις της χώρας.

«Οι Ρώσοι έρχονταν πάντα στην Οδησσό και δεν ένιωθαν τίποτα άλλο παρά ζεστασιά και ειλικρίνεια στην Οδησσό», μια πολυσύχναστη πόλη με σχεδόν ένα εκατομμύριο κατοίκους και μια από παλιά αγαπημένη των Ρώσων τουριστών, είπε.

«Και τώρα τι γίνεται; Βόμβες κατά της Οδησσού; Πυροβολικό εναντίον της Οδησσού; Πύραυλοι κατά της Οδησσού;» είπε αγανακτισμένος.

Ο Ζελένσκι προέτρεψε επίσης τους Ρώσους να μιλήσουν εναντίον της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και να κάνουν μια επιλογή μεταξύ «ζωής και σκλαβιάς».

«Ρώσοι πολίτες! Για εσάς δεν είναι μόνο ένας αγώνας για την ειρήνη στην Ουκρανία. Είναι επίσης ένας αγώνας για τη χώρα σας», συμπλήρωσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε για άλλη μια φορά τους δυτικούς συμμάχους του να του παραδώσουν πολεμικά αεροσκάφη. Οι Αμερικανός ΥΠΕΞ δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι η Ουάσινγκτον «εργάζεται ενεργά» για μια συμφωνία με την Πολωνία για την αποστολή αυτών των μαχητικών.

Εκκενώνεται η Μαριούπολη

Οι αρχές στην Μαριούπολη, που είναι πολιορκημένη από ρωσικά στρατεύματα, ανακοίνωσαν σήμερα ότι θέλουν να απομακρύνουν τους αμάχους από τις 12:00, της επομένης μιας ανεπιτυχούς προσπάθειας, λόγω της συνέχισης των έντονων βομβαρδισμών.

Την 11η ημέρα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, αυτή η πόλη των 450.000 κατοίκων βρίσκεται υπό «ανθρωπιστικό αποκλεισμό», σύμφωνα με τον δήμαρχο της Βαντίμ Μποιττσένκο. Ο αποκλεισμός προκαλεί «χιλιάδες τραυματίες» και επιβεβαιώνει ότι «η Μαριούπολη δεν υπάρχει πλέον».

Οι κάτοικοι δεν έχουν νερό, φαγητό, θέρμανση ή ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.

Η πτώση της Μαριούπολης θα αποτελούσε σημείο καμπής, επιτρέποντας τη διασταύρωση μεταξύ των στρατευμάτων που προέρχονται από την προσαρτημένη Κριμαία, που έχουν ήδη καταλάβει τα άλλα βασικά λιμάνια του Μπερντιάνσκ και του Χερσώνα, και εκείνων που προέρχονται από το Ντονμπάς.

Το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης στην Ουκρανία ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει σήμερα στις 12:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) νέα επιχείρηση για την απομάκρυνση των αμάχων από την πόλη.

Για τον σκοπό αυτό θα υπάρξει προσωρινή κατάπαυση του πυρός από τις 10:00 ως τις 21:00, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ο ρωσικός στρατός πλησιάζει στο Κίεβο

Ρώσοι στρατιώτες πλησιάζουν επίσης στο Κίεβο, συναντώντας σθεναρή αντίσταση.

Έντονες μάχες διεξάγονται στα περίχωρα της πρωτεύουσας, σύμφωνα με την ουκρανική περιφερειακή διοίκηση, ιδίως γύρω από τον δρόμο που οδηγεί στο Ζιτομίρ (150 χλμ. δυτικά του Κιέβου), καθώς και στο Τσέρνιγκοφ (150 χλμ. βόρεια της πρωτεύουσας).

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι «εξάλειψε» σχεδόν εκατό αεροπλάνα, 778 τανκς και τεθωρακισμένα οχήματα και κατέστρεψε το αεροδρόμιο Starokonstantinov, στα μισά του δρόμου μεταξύ Κιέβου και Λβιβ (δυτικά).

«Ο εχθρός έχει σταματήσει στο Κίεβο και στο Χάρκιβ (...) η κατάσταση (στη χώρα) είναι υπό έλεγχο», διαβεβαίωσε από την πλευρά του στο Facebook ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ολεσκέι Ρεζνίκοφ.

ΟΗΕ: Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες έχουν εγκαταλείψει τη χώρα

Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι από την Ουκρανία έχουν διασχίσει τα σύνορα προς γειτονικές χώρες κατά τις τελευταίες δέκα ημέρες. Πρόκειται για την ταχύτερα εξελισσόμενη προσφυγική κρίση στην Ευρώπη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο δήλωσε σήμερα, ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Φιλίπο Γκράντι.

Αριθμός ρεκόρ προσφύγων κατευθύνονται στην Πολωνία μέσω της Ουκρανίας, με το συνολικό αριθμό τους να αναμένεται ότι θα ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο πρόσφυγες, αργότερα σήμερα, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις κλιμακώνουν την εισβολή.

Τα νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι οι Πολωνοί συνοριοφύλακες έλεγξαν τα χαρτιά χθες, δίνοντας έγκριση εισόδου σε 129.000 πρόσφυγες στα διάφορα σημεία συνοριακής εισόδου της χώρας.

Ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός προσφύγων που πέρασε τα σύνορα μέσα σε μία ημέρα, από την έναρξη της εισβολής, με το συνολικό αριθμό να φτάνει στους 922.400 πρόσφυγες.

“Η διαδικασία ελέγχου των εγγράφων είναι όσο το δυνατό πιο απλή” δήλωσε η εκπρόσωπος των Πολωνών συνοριοφυλάκων Άννα Μίτσαλσκα.

“Το πιο σημαντικό είναι να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα των ανθρώπων, να εξακριβωθούν τα έγγραφα, αλλά και να ελεγχθούν οι βάσεις δεδομένων για το αν πρόκειται για μη καταζητούμενα άτομα. Απαιτούνται μερικά λεπτά,” πρόσθεσε η ίδια.

“Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι για σήμερα ο αριθμός των προσφύγων που έχουν εισέλθει στην Πολωνία από την Ουκρανία από τις 24 Φεβρουαρίου, θα ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο,” σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο.

