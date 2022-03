Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Μπλίνκεν: σχέδιο για αποστολή πολεμικών αεροσκαφών

Δήλωση-"βόμβα" του αμερικανού υπουργούεξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες «εργάζονται ενεργά» για μια συμφωνία με την Πολωνία για την αποστολή πολεμικών αεροσκαφών στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Μολδαβία.

«Δεν μπορώ να μιλήσω για χρονοδιάγραμμα, αλλά μπορώ απλώς να πω ότι το εξετάζουμε πολύ ενεργά», είπε ο Μπλίνκεν σε δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται «σε μια πολύ ενεργή συνομιλία με Ουκρανούς αξιωματούχους (...) για μια τελική εκτίμηση των αναγκών τους».

«Κατά τη διάρκεια αυτής της αξιολόγησης, εργαζόμαστε για να δούμε τι μπορούμε να προσφέρουμε εμείς, οι σύμμαχοί μας και οι εταίροι μας» για να ενισχύσουμε την άμυνα των ουκρανικών δυνάμεων ενάντια στη ρωσική εισβολή, πρόσθεσε.

«Τώρα εξετάζουμε ενεργά το θέμα των αεροπλάνων που θα μπορούσε να προμηθεύσει η Πολωνία στην Ουκρανία και τώρα εξετάζουμε πώς θα μπορούσαμε να αποζημιώσουμε εάν η Πολωνία αποφασίσει να προμηθεύσει αυτά τα αεροπλάνα», πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών.

Αρκετά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν μια πιθανή συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Πολωνίας για τη διάθεση από τη Βαρσοβία στην Ουκρανία με πολεμικών μαχητικών αεροσκαφών της σοβιετικής προέλευσης, με αντάλλαγμα αμερικανικά μαχητικά F-16.

«Εργαζόμαστε με τους Πολωνούς για αυτό το θέμα και συμβουλευόμαστε τους άλλους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ», δήλωσε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με την Wall Street Journal και το NBC.

Το Κίεβο προτρέπει τους Δυτικούς να του παράσχουν στρατιωτική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών, για να αμυνθεί κατά της ρωσικής εισβολής, η οποία εισήλθε στην 11η ημέρα σήμερα. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε ειδικότερα τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης να παράσχουν αεροπλάνα ρωσικής κατασκευής, τα οποία οι Ουκρανοί ξέρουν να πετούν.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal (WSJ), επικαλούμενη δύο άτομα που συμμετείχαν σε διαδικτυακή επικοινωνία το Σάββατο μεταξύ του Ουκρανού προέδρου και εκλεγμένων μελών του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ζελένσκι ζήτησε μαχητικά αεροσκάφη όταν τον ρώτησε ο ηγέτης των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία, Μιτς ΜακΚόνελ. για αυτό που χρειαζόταν περισσότερο.

Κατά τη διάρκεια αυτής της επικοινωνίας, ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε αυστηρότερες οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης και της απαγόρευσης εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Τα εκλεγμένα μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ δεσμεύτηκαν να αποδεσμεύσουν δέκα δισεκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια για την Ουκρανία κατά τη διάρκεια αυτής της εικονικής ανταλλαγής. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος, σε αυτό το στάδιο, έχει απορρίψει την απαγόρευση των εισαγωγών ενέργειας από τη Ρωσία, φοβούμενος μια άνοδο των τιμών για τους Αμερικανούς καταναλωτές, που έχουν ήδη επηρεαστεί από πληθωρισμό σε επίπεδα ρεκόρ.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι θα παράσχουν στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία ύψους 350 εκατομμυρίων δολαρίων, τη μεγαλύτερη βοήθεια στην ιστορία των ΗΠΑ.

