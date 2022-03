Life

Ουκρανία - Μίλα Κούνις: Ξεκίνησε έρανο για την πατρίδα της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσα χρήματα θέλει να μαζέψει με τον Άστον Κούτσερ





Οι ηθοποιοί Άστον Κούτσερ και Μίλα Κούνις βοηθούν στην ενίσχυση των Ουκρανών. Όπως έγινε γνωστό από χθες, το ζευγάρι ξεκίνησε εκστρατεία συγκέντρωσης βοήθειας στο GoFundMe για να υποστηρίξει όσους βρίσκονται σε εμπόλεμες περιοχές.

Στόχος των ηθοποιών είναι να συγκεντρώσουν 30 εκατομμύρια δολάρια και λίγες μόνον ώρες από την έναρξη της εκστρατείας «Stand With Ukraine» (Στηρίξτε την Ουκρανία) κατάφεραν να εξασφαλίσουν δωρεές τριών εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι πόροι που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν στο Airbnb.org — το οποίο βοηθά ανθρώπους σε κρίση να βρουν στέγη– και στο Flexport.org — το οποίο συνεισφέρει στην παροχή παγκόσμιας βοήθειας.

«Σήμερα, είμαι περήφανη Ουκρανή. Η οικογένειά μου ήρθε στις ΗΠΑ το 1991, εγώ γεννήθηκα στο Τσερνιβτσί της Ουκρανίας το 1983. Οι Ουκρανοί είναι περήφανοι και γενναίοι άνθρωποι που αξίζουν τη βοήθειά μας αυτές τις στιγμές που έχουν ανάγκη. Αυτή η άδικη επίθεση στην Ουκρανία και την ανθρωπότητα γενικότερα είναι καταστροφική και ο ουκρανικός λαός χρειάζεται την υποστήριξή μας» ανέφερε η Μίλα Κούνις σε δήλωσή της.

«Ενώ γινόμαστε μάρτυρες της γενναιότητας των Ουκρανών, γινόμαστε επίσης μάρτυρες του αφάνταστου βάρους εκείνων που επέλεξαν την ασφάλεια. Αμέτρητοι άνθρωποι έχουν αφήσει πίσω τους όλα όσα γνωρίζουν και αγαπούν για να αναζητήσουν καταφύγιο. Χωρίς να έχουν τίποτα άλλο εκτός από όσα μπορούν να μεταφέρουν, οι Ουκρανοί πρόσφυγες έχουν ανάγκη από στέγη και προμήθειες αμέσως».

Η Μίλα Κούνις γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ουκρανία και μετακόμισε στις ΗΠΑ σε ηλικία επτά ετών με την οικογένειά της.

Ειδήσεις σήμερα:

“Πρωινοί Τύποι” - Μάζης: η Τουρκία έκανε τη “μπλόφα του αιώνα” (βίντεο)

Φωτιά σε εκκλησία (βίντεο)

Μελίνα Μερκούρη: Σαν σήμερα πέθανε η “τελευταία Ελληνίδα θεά”