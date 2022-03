Συνταγές

Συνταγή για γαρίδες σαγανάκι από τον Πέτρο Συρίγο

Μία εύκολη συνταγή για πεντανόστιμες γαρίδες σαγανάκι από τον Πέτρο Συρίγο

Τα υλικά

10-12 γαρίδες 1-2 σκ. Σκόρδο

1 μεγάλο λευκό κρεμμύδι

1/2 φινόκιο

1 σφηνάκι ούζο

1/2 συσκευασία τοματα Κον κασέ ή φρέσκια

Ελαιόλαδο

Μαιντανό

Αλάτι, πιπέρι

Φέτα (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Καθαρίζουμε τις γαρίδες. Κόβουμε ζουλιέν(σε λεπτές λωρίδες) το κρεμμύδι και το φινόκιο.

Σε ένα τηγάνι βάζουμε ελαιόλαδο και αφήνουμε να κάψει. Σε ένα πιάτο βάζουμε τις γαρίδες, αλατοπιπερωνουμε και σοτάρουμε και από τις δυο πλευρές έως ότου πάρουν χρώμα.

Αφαιρούμε τος γαρίδες και τις τοποθετούμε σε ένα πιάτο δίπλα, θα τος βάλουμε αργότερα πάλι μέσα.

Στη συνέχεια προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο ακόμα, το κρεμμύδι και το φινόκιο και σοτάρουμε, τελος το ψιλοκομμένο σκόρδο και σβήνουμε με το ούζο.

Στη συνέχεια προσθέτουμε τις τομάτες και 1 ποτηράκι του κρασιού νερό. Βάζουμε πάλι τις γαρίδες στο τηγάνι και αφήνουμε σε μέτρια φωτιά για 10 περίπου λεπτά.

Τέλος σερβίρουμε με ψιλοκομμένο μαιντανό και χοντρό σπασμένη φέτα.

Γαρίδες σαγανάκιΠως καθαρίζουμε τις γαρίδες

Αρχικά αφαιρούμε τα μουστάκια τους που εξέχουν.

Στη συνέχεια αφαιρούμε από τον κορμό της γαρίδας το κέλυφος ξεκινώντας από το κεφάλι αφήνοντας το πρώτο κέλυφος που ενώνει με το κεφάλι.

Συνεχίζουμε με το υπόλοιπο σώμα και όταν φτάσουμε στην ουρά κρατάμε και εκεί το τελευταίο κέλυφος που ενώνει την ουρά.

Έτσι η γαρίδας όταν μαγειρευτεί η ουρά και το κεφάλι θα μείνει πάνω χωρίς να ξεχωρίσουν και μπορούμε να κάνουμε ένα ωραίο σερβίρισμα.

Στη συνέχεια βγάζουμε το εντεράκι με τη βοήθεια ενός μαχαιριού η μιας οδοντογλυφίδας.



Στη συνέχεια προσθέστε το κρεμμύδι κομμένο σε χοντρές φέτες, το καρότο σε φέτες, το σέλινο σε χοντρά κομμάτια τα μπαχαρικά και την σκελίδα με το σκόρδο.

Για 5 λεπτά περίπου αφήστε τα να καούν και ανακατεύετε.

Έπειτα σβήστε με το κονιάκ και αφήστε το να εξατμιστεί και προσθέστε το αλεύρι και τον πελτέ και τσιγαρίστε τα για 2 λεπτά περίπου ακόμα.

Πρέπει να πάρουν σκούρο χρώμα όλα και τα λαχανικά και τα κεφάλια γαρίδας.

Προσθέστε το νερό και αφήστε να βράσει.

Από την στιγμή που θα βράσει μετρήστε 35΄και σβήστε τη.

Τέλος πολτοποιούμε με ένα ραβδομπλέντερ, σουρώστε από μια σίτα ή σουρωτήρι και κρατήστε τον ζωμό.

