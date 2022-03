Κόσμος

Ουκρανία: “Όχι” από το Κίεβο για ανθρωπιστικούς διαδρόμους προς Ρωσία και Λευκορωσία

Το Κίεβο απορρίπτει τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους προς Ρωσία και Λευκορωσία που πρότεινε η Μόσχα

Το Κίεβο απέρριψε τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους προς τη Ρωσία και τη Λευκορωσία που πρότεινε η Μόσχα για την απομάκρυνση των Ουκρανών αμάχων, δήλωσε σήμερα η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ.

«Δεν είναι μια αποδεκτή πρόταση», τόνισε η Βερεστσούκ.

Εξάλλου η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης επεσήμανε ότι το Κίεβο ζήτησε από τη Μόσχα να συμφωνήσει σε εκεχειρία από σήμερα το πρωί προκειμένου να μπορέσουν οι Ουκρανοί που είναι εγκλωβισμένοι σε πόλεις στο ανατολικό τμήμα της χώρας να καταφέρουν να φτάσουν ως τη Λβιβ, στα δυτικά.

Νωρίτερα εκπρόσωπος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε ότι η ρωσική πρόταση για τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους είναι «εντελώς ανήθικη».

«Είναι μια εντελώς ανήθικη ιστορία. Τα δεινά των ανθρώπων χρησιμοποιούνται για να δημιουργηθεί η επιθυμητή τηλεοπτική εικόνα», κατήγγειλε ο εκπρόσωπος σε γραπτό μήνυμά του.

«Αυτοί είναι πολίτες της Ουκρανίας, θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να καταφεύγουν σε ουκρανικό έδαφος», πρόσθεσε.

