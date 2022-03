Κόσμος

Ουκρανία: 11χρονος πέρασε μόνος του τα σύνορα της Σλοβακίας!

Είχε γραμμένο στο χέρι έναν αριθμό τηλεφώνου

Απίστευτες είναι οι εικόνες ενός 11χρονου αγοριού που πέρασε μόνο του τα σύνορα της Σλοβακίας από την Ουκρανία. Το μόνο στοιχείο επικοινωνίας που είχε ήταν ένα τηλέφωνο γραμμένο στο χέρι του.

Το 11χρονο αγόρι από την Ουκρανία και συγκεκριμένα από την Ζαπορίζια, πέρασε μόνο του στη γειτονική Σλοβακία καθώς οι γονείς του έπρεπε να μείνουν πίσω, σε μια συγκλονιστική απόδειξη του ανθρώπινου κόστους του πολέμου που έχει εξαπολύσει η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας.

Ξεκίνησε με ένα σακίδιο και μία πλαστική σακούλα.

Το αγόρι ξεκίνησε το ταξίδι του με ένα σακίδιο, μια πλαστική σακούλα με λίγα υπάρχοντα και έναν αριθμό τηλεφώνου γραμμένο με στυλό στο χέρι του, δήλωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Σλοβακίας.

Σε φωτογραφίες που κοινοποίησε το υπουργείο στο Facebook το Σάββατο, φαίνεται το αγόρι να λαμβάνει φαγητό και κάτι να πιει από εθελοντές κατά την άφιξή του στη Σλοβακία.

«Αυτός είναι ο μεγαλύτερος ήρωας της χθεσινής νύχτας» δήλωσε το σλοβακικό υπουργείο. «Κέρδισε τους εθελοντές με το χαμόγελο, την τόλμη και την αποφασιστικότητά του, αντάξια ενός αληθινού ήρωα».



Όπως σημειώνει το υπουργείο, επικοινώνησε με τους συγγενείς του παιδιού, χρησιμοποιώντας τον αριθμό που ήταν γραμμένος στο χέρι του και μετά ήρθαν να το πάρουν. «Η όλη ιστορία τελείωσε καλά» ανέφερε η ανάρτηση στο Facebook.

Σε επόμενη ανάρτησή του, το υπουργείο Εσωτερικών της Σλοβακίας, ενημερώνει πως το αγόρι είναι καλά στην υγεία του και έχει μεταφερθεί στην Μπρατισλάβα όπου βρίσκονται συγγενείς του. Μάλιστα, στην ανάρτηση αυτή μιλάει και η μητέρα του, η οποία με δάκρυα στα μάτια ευχαριστεί όλο τον κόσμο της Σλοβακίας που βοήθησαν τον γιο της. Όπως αναφέρει το υπουργείο, η μητέρα έπρεπε να μείνει πίσω στην Ουκρανία, καθώς η δική της μητέρα είναι κατάκοιτη και δεν μπορεί να ταξιδέψει.

