Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι όροι της Ρωσίας για να σταματήσει την εισβολή

Ποιοι είναι οι όροι που έθεσε το Κρεμλίνο.

Μόλις λίγη ώρα πριν την έναρξη του νέου κύκου διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και ενώ έχει κανονιστεί συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των 2 χωρών, την Πέμτπη, το Κρεμλίνο δια στόματος Ντμίτρι Πεσκόφ, ανακοίνωσε του 4 όρους που θέτει για να σταματήσει άμεσα την εισβολή.

Η Ρωσία απαιτεί από την Ουκρανία να σταματήσει τη στρατιωτική δράση, να αλλάξει το Σύνταγμά της για να κατοχυρώσει ουδετερότητα, να αναγνωρίσει την Κριμαία ως ρωσικό έδαφος και να αναγνωρίσει τις "αυτονομιστικές δημοκρατίες του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ" ως ανεξάρτητα εδάφη, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Πεσκόφ είπε στο Reuters ότι η Μόσχα έχει δηλώσει στο Κίεβο πως είναι έτοιμη να σταματήσει τη στρατιωτική της δράση «αμέσως» αν το Κίεβο εκπληρώσει τους όρους αυτούς.

Ήταν η πιο σαφής ρωσική δήλωση μέχρι στιγμής για τους όρους που θέλει να επιβάλει στην Ουκρανία για να σταματήσει αυτό που αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία, που βρίσκεται στην 12η ημέρα της.

Ο Πεσκόφ είπε ότι η Ουκρανία γνωρίζει τους όρους. «Και τους είπαν ότι όλα αυτά μπορούν να σταματήσουν σε μια στιγμή».

Για το θέμα της ουδετερότητας, είπε: «Θα πρέπει να κάνουν τροποποιήσεις στο σύνταγμα σύμφωνα με τις οποίες η Ουκρανία θα απέρριπτε οποιονδήποτε στόχο να εισέλθει σε οποιοδήποτε μπλοκ. Αυτό είναι δυνατό μόνο με αλλαγές στο Σύνταγμα».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου επέμεινε ότι η Ρωσία δεν επιδιώκει να ασκήσει περαιτέρω εδαφικές διεκδικήσεις στην Ουκρανία.

«Ολοκληρώνουμε πραγματικά την αποστρατιωτικοποίηση της Ουκρανίας. Θα την ολοκληρώσουμε. Αλλά το κυριότερο είναι ότι η Ουκρανία να διακόψει τη στρατιωτική της δράση. Θα πρέπει να σταματήσουν τη στρατιωτική τους δράση και τότε κανείς δεν θα πυροβολεί», είπε.

«Θα πρέπει να προβούν σε τροποποιήσεις στο Σύνταγμά τους σύμφωνα με τις οποίες η Ουκρανία θα απορρόψει οποιονδήποτε στόχο να εισέλθει σε οποιοδήποτε μπλοκ. Έχουμε επίσης μιλήσει για το πώς θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι η Κριμαία είναι ρωσικό έδαφος και ότι πρέπει να αναγνωρίσουν ότι το Ντόνετσκ και το Λουχάνσκ είναι ανεξάρτητα κράτη. Και Αυτό είναι όλο. Θα σταματήσει σε μια στιγμή», είπε ο Πεσκόφ στο Reuters.

Η περιγραφή των αιτημάτων της Ρωσίας ήρθε καθώς αντιπροσωπείες από τη Ρωσία και την Ουκρανία ετοιμάζονταν να συναντηθούν τη Δευτέρα για έναν τρίτο γύρο συνομιλιών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, μια εισβολή που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου και έχει προκαλέσει τη χειρότερη προσφυγική κρίση στην Ευρώπη από τον Παγκόσμιο Πόλεμο Δύο και προκάλεσε οργή σε όλο τον κόσμο.

