Κόσμος

Ουκρανία: Χιλιάδες άμαχοι έχουν απομακρυνθεί από την πόλη Ιρπίν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζεται το σφυροκόπημα των ρωσικών δυνάμεων, με το Κίεβο να απορρίπτει τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους προς Λευκορωσία και Ρωσία, σύμφωνα με τελευταία ανακοίνωση.

Συνεχίζεται το σφυροκόπημα των ρωσικών δυνάμεων, με το Κίεβο να απορρίπτει τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους προς Λευκορωσία και Ρωσία, σύμφωνα με τελευταία ανακοίνωση.

Περίπου 2.000 άμαχοι έχουν απομακρυνθεί μέχρι στιγμής από την πόλη Ιρπίν κοντά στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική αστυνομία.

Η ανακοίνωση δεν διευκρίνισε σε ποιο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν οι εκκενώσεις.

Ουκρανοί που τράπηκαν σε φυγή από την Ιρπίν έγιναν στόχος βομβαρδισμών από ρωσικές δυνάμεις την Κυριακή και αναγκάστηκαν να βρουν καταφύγια να για να προστατευτούν, ανέφεραν μάρτυρες του Reuters.

Ειδήσεις σήμερα:

Σάκκαρη: Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης

Καιρός – Καθαρά Δευτέρα: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες

ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεάν την Καθαρά Δευτέρα σε 52 σημεία