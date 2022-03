Πολιτισμός

Μπολσόι: Παραίτηση χορευτή λόγω του πολέμου στην Ουκρανία

Ο Βραζιλιάνος χορευτής άφησε τη δουλειά του, ως ένδειξη συμπαράστασης στους Ουκρανούς.

Ο Βραζιλιάνος χορευτής των περίφημων Μπαλέτων Μπαλσόι, Νταβίντ Μότα Σοάρες, ανακοίνωσε ότι παραιτείται, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τα θύματα του πολέμου στην Ουκρανία.

«Με μεγάλη μου θλίψη αποχωρώ από το Θέατρο Μπαλσόι, αφήνω τους δασκάλους, τους συναδέλφους, τους φίλους μου και τον τόπο που θεωρούσα σπίτι μου επί τόσα χρόνια», έγραψε ο 24χρονος χορευτής του κλασικού μπαλέτου στο Instagram.

«Δεν μπορώ να συνεχίσω σαν να μην συνέβη τίποτα. Δεν καταλαβαίνω πώς έγινε ξανά αυτό και νόμιζα ότι είχαμε πάρει μαθήματα από το παρελθόν», πρόσθεσε.

Ο Σοάρες υπογράμμισε ότι έχει «πολλούς φίλους» στην Ουκρανία και «δεν μπορεί να φανταστεί πόσο υποφέρουν».

Ο Νταβίντ Μότα Σοάρες μεγάλωσε στο Κάμπο Φρίο και έγινε δεκτός στη θρυλική σχολή χορού των Μπαλσόι σε ηλικία 12 ετών.

